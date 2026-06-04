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Dos motoristas heridos tras ser arrollados por un camión en Ibiza

Un hombre y una mujer fueron asistidos y trasladados por el SAMU 061

Los heridos fueron atendidos por personal del SAMU061.

Los heridos fueron atendidos por personal del SAMU061. / Jerónimo Marín Palacios

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Jessica Merodio

Jerónimo Marín Palacios

Ibiza

Dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta, un hombre y una mujer, han resultado heridas este jueves por la tarde en Ibiza al ser arrolladas por un camión.

El accidente se produjo cerca de las 19.20 horas en la avenida de Sant Josep, poco después de la rotonda de Can Cifre, cuando -según testigos presenciales- un camión que salía de una obra en construcción chocó contra la motocicleta al intentar incorporarse a la avenida.

El estado en que quedó la motocicleta arrollada por un camión.

El estado en que quedó la motocicleta arrollada por un camión. / Jerónimo Marín Palacios

A causa del accidente, los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas de diferente consideración y fueron atendidos por personal del SAMU061. Al menos dos ambulancias acudieron al lugar del siniestro para asistir y trasladar a los afectados.

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Como consecuencia del accidente, el tráfico en sentido a Sant Josep se mantuvo interrumpido durante al menos una hora.

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