Ni magia ni misterio: por qué muchos creen que en Ibiza no hay resaca

Ibiza tiene fama de muchas cosas: playas espectaculares, fiestas interminables, noches que acaban de día y una energía difícil de explicar. Pero hay una teoría que se repite cada verano entre quienes salen de fiesta en la isla: en Ibiza, dicen algunos, “nunca tienes resaca”.

La frase, claro, tiene más de mito que de ciencia. Ni el agua es mágica, ni la isla tiene un poder secreto para borrar los efectos del alcohol. Sin embargo, un vídeo de la cuenta de TikTok OnlyIbiza ha vuelto a poner el tema sobre la mesa con una explicación mucho más terrenal.

Según el vídeo, hay tres razones que podrían explicar por qué algunas personas sienten que la resaca en Ibiza es menor que en otros destinos.

La teoría viral de OnlyIbiza

El primer motivo que apunta el creador de contenido tiene que ver con el tipo de alcohol que se sirve en las discotecas. La teoría sostiene que, en algunos locales, las bebidas pueden ser de gama más alta o estar elaboradas con destilados de mayor calidad, lo que reduciría ciertas impurezas presentes en algunas bebidas alcohólicas. Que no se sirve garrafón, vaya.

Aun así, conviene matizarlo: el alcohol sigue siendo alcohol. La calidad de la bebida puede influir en cómo se siente una persona al día siguiente, pero no elimina el riesgo de resaca ni los efectos del consumo excesivo.

El segundo motivo es mucho más cotidiano: las distancias. En Ibiza, muchas personas se alojan lejos de las discotecas o de las zonas de ocio nocturno. Eso implica caminar antes o después de salir, esperar transporte o hacer trayectos más largos de lo habitual.

Ese tiempo extra no “cura” la borrachera, pero sí puede hacer que la noche termine de forma menos brusca, que se deje de beber antes de llegar al alojamiento y que el cuerpo tenga algo más de margen para recuperarse.

El factor más importante: el agua

La tercera razón es, probablemente, la más relevante: la hidratación. Ibiza es una isla calurosa y húmeda, especialmente durante los meses de verano. Entre el calor, el baile, las horas de fiesta y los desplazamientos, muchas personas beben más agua de lo que beberían en una noche normal fuera de la isla.

Ese hábito puede marcar la diferencia. Beber agua antes, durante y después de salir no evita por completo una resaca, pero sí puede ayudar a reducir algunos síntomas relacionados con la deshidratación, como la sed, el cansancio o el dolor de cabeza.

La resaca, en realidad, no depende de un único factor. Influyen la cantidad de alcohol consumida, el descanso, la comida, el ritmo de la noche, la hidratación y la respuesta individual de cada persona. Por eso, lo que a alguien le parece una noche “sin resaca” puede ser muy diferente para otra persona.