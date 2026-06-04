Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La agenda cultural de las Pitiusas llega este fin de semana con uno de sus momentos más intensos del inicio del verano, con la Pasarela Adlib 2026, el Formentera Jazz Festival, las propuestas artísticas de Ses12Naus y la primera gran gala del Ibiza Pride como principales reclamos.

La moda ibicenca volverá a ocupar un lugar central con una edición simbólica de Adlib, que celebra su 55 aniversario. La programación arrancará el viernes en Santa Gertrudis con ‘Futur Adlib’, el concurso de jóvenes talentos, y continuará el sábado en el puerto de Ibiza con el gran desfile aniversario, con la periodista Isabel Jiménez como maestra de ceremonias y Laura Ponte como madrina.

Formentera será otro de los epicentros culturales con el Formentera Jazz Festival, que desplegará conciertos gratuitos entre Migjorn, Sant Francesc, Sa Panxa y Ses Roques. Por sus escenarios pasarán propuestas como Elana Sasson Quartet, Muriel Grossmann Quartet, Momi Maiga, Richard Bona Trio o la jam session final con Magdalini Giannikou.

El arte contemporáneo también tendrá un papel destacado con Ses12Naus, que inaugura exposiciones en La Carpintería, además de charlas, visitas guiadas y una intervención performativa vinculada a la Santa Gertrudis Commission.

El sábado, la playa de S’Arenal de Sant Antoni acogerá uno de los actos más llamativos del Ibiza Pride 2026, con una jornada gratuita al aire libre que incluirá actividades comunitarias, música, danza y la Gala Diversity Celebration.

La música seguirá sonando en muchos otros escenarios, con propuestas como Pedro Pastor en Esbirra Ibiza, el concierto de Marcel Jorquera y Ferran Pisà dentro del III Cicle Música i Patrimoni, la noche de música en catalán de Terra i Sal & Endèmics, el blues y rock de ZZ Rock en Can Jordi o el directo de Reya Thomas en Ryans Lola’s.

También habrá espacio para el teatro y los espectáculos escénicos, con ‘¡¡Yo no he sido!!’, de Teatro Attípico, en el Centro Cultural de Puig d’en Valls; las ‘Píndoles Teatrals’ en Jazztabé; cine, literatura, actividades familiares, patrimonio, folclore y exposiciones del programa OFF de CAN Ibiza 2026.

'House of Gucci' abre el ciclo de cine 'Movie Nights' de Los Felices / DI

JUEVES 4 DE JUNIO

Música

Formentera Jazz Festival. 20.30 horas: Elana Sasson Quartet, Blue Bar, playa de Migjorn. Gratis. Acceso hasta completar aforo.

Little Pomegranate Honey: versiones de blues y rock. De 19 a 21 horas. Can Jordi.

Los del Varadero: noche de rumba y pop. De 20 a 22 horas. Bar Tribu.

Elio Crispo: ‘I Love the 80’s’. Pop y rock. De 20 a 22 horas. Cas Costas.

The Rosemary Family: rumba y rock. De 21 a 23 horas. Can Riku.

Cine

‘Historias del buen valle’. De José Luis Guerin (España, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

‘House of Gucci’: Película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver. Ciclo 'Movie Nights'. 21 horas. Los Felices Ibiza.

Literatura

‘Elytra’: Samuel Pinya presenta su novela romántica LGTBIQ+ sobre crecer, asumir lo que se siente y aprender a resolver los propios conflictos internos. 19.30 horas. Sa Cultural.

Cuatro días de música con el Formentera Jazz Festival / Nerea Coll

VIERNES 5 DE JUNIO

Moda

Pasarela Adlib 2026. ‘Futur Adlib’: Concurso de jóvenes talentos con propuestas de los concursantes y de la ganadora de 2025. Presentado por Jaime Astrain. Participan 22 modelos. 20 horas. Plaza de Santa Gertrudis.

Fiestas de es Puig d’en Valls

20 horas: Concierto de la Banda Juvenil del Patronato Municipal de Ibiza y la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària, plaza detrás de la iglesia.

Música

Formentera Jazz Festival

22 horas: Muriel Grossmann Quartet, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis.

Muriel Grossmann Quartet, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis. 23.30 horas: Momi Maiga, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis.

Momi Maiga, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis. 1 horas: Flow Da Lou, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis.

Terra i Sal & Endèmics: ‘Viu una nit de música en català’. 21.30 horas. Sala Jazztabé de Vila-Eivissa. Taquilla inversa.

Literatura

‘Raíces de mar’: Presentación del libro-disco de Roxana Mouriño. Presenta Maria Teresa Ferrer. Concierto a cargo de la autora. 20.30 horas. Biblioteca Municipal d’Eivissa (Can Ventosa).

Conferencias

‘Festeig pagès i les fuites’: Charla de la historiadora y antropóloga Lina Sansano. 19 horas. Local de la Associació de Veïns de Sa Capelleta, vía Púnica 8, Ibiza.

Juvenil

‘Tallers de prevenció de les conductes potencialment addictives i promoció de la salut’: sesión para jóvenes de 12 a 16 años, dentro de un programa sobre adicciones, uso de pantallas, sexualidad, educación emocional y habilidades sociales. De 17 a 18.30 horas. Espai Jove, calle de Ramón y Cajal, 19, Sant Antoni de Portmany. Teléfono de contacto: 628475489. Más información en www.santantoni.net

Arte

Ses12Naus

18 horas: Charla sobre la residencia ‘Something for an Island 02’, con el diseñador Sina Sohrab, La Carpintería, en el polígono Can Bufí de Vila.

Charla sobre la residencia ‘Something for an Island 02’, con el diseñador Sina Sohrab, La Carpintería, en el polígono Can Bufí de Vila. 19 horas: Inauguración de las exposiciones ‘Something for an Island 02’ y ‘Programas de Residencia Ses12naus Open Call 2025/2026’, de Gala Knörr, Diogo da Cruz y Marina Marón, La Carpintería, en el polígono Can Bufí de Vila.

Inauguración de las exposiciones ‘Something for an Island 02’ y ‘Programas de Residencia Ses12naus Open Call 2025/2026’, de Gala Knörr, Diogo da Cruz y Marina Marón, La Carpintería, en el polígono Can Bufí de Vila. 20 horas: Visita guiada junto a los artistas de la Open Call y la comisaria Cristina Anglada, La Carpintería, en el polígono Can Bufí de Vila.

Cine

‘True Grit’: De Ethan Coen y Joel Coen. Estados Unidos, 2010, 110 minutos. V.O.S.E. en inglés. 20 horas. Ciclo ‘Divendres de Cine’. Can Jeroni Centre de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

Sant Antoni acoge este sábado la gala Diversity Celebration del Ibiza Pride / Sergio G. Cañizares

SÁBADO 6 DE JUNIO

Moda

Pasarela Adlib 2026: Desfile del 55 aniversario de la pasarela, con las nuevas colecciones de Elisa Pomar Ibiza, Espardenyes Torres, Estrivancus, Ibimoda, Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, S72 Hat, Tony Bonet, Vintage Ibiza y Virginia Vald. La periodista Isabel Jiménez será la maestra de ceremonias y la modelo Laura Ponte, la madrina de esta edición. Participan 47 modelos. 21 horas. Plaza de Sa Riba, puerto de Ibiza.

Fiestas de es Puig d’en Valls

18 a 20 horas: Taller de hierbas ibicencas. Inscripciones e información: WhatsApp 667 020 592 antes del jueves 4 de junio. Plazas limitadas, sala polivalente del campo de fútbol.

20 horas: ‘Yo no he sido’: Teatro Attipico. Recomendada a partir de 12 años. Entrada: 10 € a beneficio de AIF, en taquilla una hora antes de la función, centro cultural.

Ibiza Pride 2026

Playa S'Arenal · Sant Antoni

15 horas: One Day on the Beach, Playa S'Arenal. Entrada gratuita.15 horas: Comida comunitaria con paella vegetariana, Playa S'Arenal.

One Day on the Beach, Playa S'Arenal. Entrada gratuita.15 horas: Comida comunitaria con paella vegetariana, Playa S'Arenal. 16 horas: Meditasiesta con cuencos tibetanos y yoga con Lotus Imane, Playa S'Arenal.

Meditasiesta con cuencos tibetanos y yoga con Lotus Imane, Playa S'Arenal. 17 horas: Speed Friendly by Orlander, circuito emocional con Sergio Toyos, Playa S'Arenal.

Speed Friendly by Orlander, circuito emocional con Sergio Toyos, Playa S'Arenal. 18 horas: Static Dance on the Beach, música afrohouse, Playa S'Arenal.

Static Dance on the Beach, música afrohouse, Playa S'Arenal. 20 horas: Gala Diversity Celebration, con Soraya Naoyin, Umen, Amrick Channa, Elvis, Dave Urania, Gorrion DJ, Balibrea, Mikey Slade b2b Andrea Scarpa, Yolanda Crespo y Open Minds, Playa S'Arenal. Festival gratuito al aire libre.

Música

Formentera Jazz Festival

13 horas: María Gil & Dee Jay Foster, Sa Panxa. Gratis.

María Gil & Dee Jay Foster, Sa Panxa. Gratis. 22 horas: Vaquer, Fuster, Garcias Quartet, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis.

Vaquer, Fuster, Garcias Quartet, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis. 23.30 horas: Richard Bona Trio, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis.

Richard Bona Trio, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis. 1 horas: Ric Jazzbo & Enrique Malanga, Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Gratis.

III Cicle Música i Patrimoni. Marcel Jorquera y Ferran Pisà: ‘Cupido desbocat’. Concierto. Contratenor y archilaúd. 20 horas. Església de Sant Francesc. Entrada libre hasta completar aforo.

ZZ Rock: Con Richard Parker, David Mascaró y Simon Day. Blues y rock. De 13 a 15 horas. Can Jordi Blues Station.

Reya Thomas. Soul, rock y blues. Ciclo ‘Rock and Ryans’. 21 horas. Ryans Lola’s. Entrada gratuita.

Arte

Ses12Naus

11 horas: Desayuno y conversación con Rasmus Rosengren Nielsen (Superflex) y Ángeles Ferragut, moderada por Elise Lammer, sede de Ses12Naus, en Santa Gertrudis.

Desayuno y conversación con Rasmus Rosengren Nielsen (Superflex) y Ángeles Ferragut, moderada por Elise Lammer, sede de Ses12Naus, en Santa Gertrudis. 19 horas: Presentación de la ‘Santa Gertrudis Commission’ con intervención performativa de Superflex, sede de Ses12Naus, en Santa Gertrudis. Con Ángeles Ferragut y Rasmus Nielsen.

Cine

‘Festival Escuela de Cine de Ibiza’: Festival de la Escuela de Cine de Ibiza. 18 horas. Centro Cultural de Jesús. Entradas online 12 euros en santaanalariudesriu.com y en taquilla.

Teatro

‘¡¡Yo no he sido!!’: Teatro Attípico presenta una obra sobre sentimientos divididos entre amor y odio. 20 horas. Centro Cultural de Puig d’en Valls. Función a beneficio de AIF. Entrada 10 euros. No recomendada para menores de 12 años.

‘Píndoles Teatrals’: Microteatro con taquilla inversa. 19 horas. Bar musical Jazztabé, calle Vicente Serra i Orvay 22, Ibiza.

Patrimonio

Actividad de realidad virtual para conocer el universo, las constelaciones y los planetas y para hacer un viaje en el tiempo navegando con Juan Sebastián Elcano a bordo de la nao Victoria, 10 a 13 horas en Sa Nostra Sala. Gratis. Plazas limitadas.

Literatura

‘Marcelino’: Presentación de la obra de Bibiana Collado Cabrera, con la participación de la autora. Presenta Giulia Sensini. 19 horas. Sa Cultural, calle Bisbe Abad i Lasierra, 11 bajo, Ibiza.

Medio Ambiente

‘Entrega de trampas para serpientes’: Jornada con una charla informativa del COFIB. De 10 a 13 horas. Can Tomeu, carrer des Jondal.

Ses12Naus inaugura sus exposicioones este fin de semana / Maria Santos

DOMINGO 7 DE JUNIO

Fiestas de es Puig d’en Valls

10 horas: Torneo de ajedrez Fiestas de es Puig d’en Valls. Inscripción gratuita: ajedrezpdv@gmail.com, centro cultural.

Música

Formentera Jazz Festival: 20.30 horas: Jam Session feat. Magdalini Giannikou, Ses Roques. Gratis. Acceso hasta completar aforo.

Pedro Pastor: Concierto dentro de la gira ‘10 Locos Años Descalzos Tour’. 21 horas. Esbirra Ibiza. Es Canar.

Querencia: espectáculo de flamenco. De 20 a 22 horas. Tribu, Cala de Bou.

Folclore

‘Cantada Pagesa’: Obra Cultural Balear de Formentera. 20.30 horas. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’.

ARTE

CAN Ibiza 2026. Programa OFF

Marina Marón. ‘Lugar de lugares’. Pintura al óleo y esculturas de cerámica realizadas bajo la influencia de los paisajes, arquitecturas y colores de Ibiza. Sa Punta des Molí. Hasta el 28 de junio.

‘Lugar de lugares’. Pintura al óleo y esculturas de cerámica realizadas bajo la influencia de los paisajes, arquitecturas y colores de Ibiza. Sa Punta des Molí. Hasta el 28 de junio. Catalina Julve y Federica Furbelli. ‘Pertenencia’. Exposición sobre la noción de 'no lugar' y la búsqueda del origen, con obras que transforman la sala del faro en un territorio de tránsito. Faro de Ses Coves Blanques. Hasta el 28 de junio.

‘Pertenencia’. Exposición sobre la noción de 'no lugar' y la búsqueda del origen, con obras que transforman la sala del faro en un territorio de tránsito. Faro de Ses Coves Blanques. Hasta el 28 de junio. Antonio Villanueva. ‘Ibiza & Love Letters’. Exposición marcada por la experimentación y el arraigo del artista en Ibiza desde los años 70. Es Polvorí. Hasta el 28 de junio.

‘Ibiza & Love Letters’. Exposición marcada por la experimentación y el arraigo del artista en Ibiza desde los años 70. Es Polvorí. Hasta el 28 de junio. Ana Grajales. ‘Existir es transitar’. Cartografía textil sobre la construcción de la identidad y la existencia a partir de fibras de su Uruguay natal y su Mallorca adoptiva. Five Flowers Formentera Meliá Collection. Hasta el 28 de junio.

‘Existir es transitar’. Cartografía textil sobre la construcción de la identidad y la existencia a partir de fibras de su Uruguay natal y su Mallorca adoptiva. Five Flowers Formentera Meliá Collection. Hasta el 28 de junio. Mercedes Balle. ‘Muros de hormigón’. Instalación site-specific que reflexiona sobre la arquitectura, el urbanismo, la crisis habitacional, el turismo y la transformación del paisaje. Centro Cultural de Jesús. Hasta el 28 de junio.

La muestra 'Arrels de futur' pde verse en el Refectori de Dalt Vila / DI

EXPOSICIONES

Sequin Kay. ‘Presence’. Obras abstractas y orgánicas llenas de textura y simbolismo. Studio 55 Gallery, de jueves a domingo de 18 a 22 horas. Hasta el sábado 20 de junio de 2026.

Amparo López. ‘Homage to the 70s Ibiza Painters’. Pintura naïf inspirada en los pintores naïf de los años 70, como Ingeborg Gauger Margot Tate o Sylvia Huber Gaensslen. Inauguración el domingo 7 de junio de 2026 a las 19 horas. Aubergine by Atzaró. Hasta el martes 30 de junio de 2026.

Ainhoa Ezkurra Cabello. ‘Islas. Fragmentos del habitar’. Fotografía. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’ de Formentera. De 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Domingos y lunes por la mañana, sala cerrada. Hasta el 13 de junio.

José María Cabello. ‘Del cor al llenç’. Pintura. Inauguración el jueves 4 de junio a las 19 horas. Centre Cultural Can Portmany, Sant Rafel. De lunes a sábado de 18.30 a 21 horas. Hasta el 11 de junio.

‘Arrels de Futur’. Exposición de la Escola d’Art d’Eivissa. Sala Refectori del Ajuntament d’Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas, sábados de 11 a 13.30 horas y domingos cerrado. Hasta el 25 de junio.

León Orozco. ‘HyperGlitch’. Dibujos basados en la geometría del cubo y la distorsión visual. Hotel Ocean Drive Talamanca. Del 3 a mediados de junio.

Azucena González. 'On the Road to Paradiso (Travel Postcards)', pinturas. Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou.

Boke. ‘Boke en tu bloke’. Muestra de pintura y escultura. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 19 a 21.30 horas, excepto festivos. Hasta el 12 de junio.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

Íñigo Franco Benito. ‘Cartells de cinema’. Exposición de carteles de cine en V.O. minimalista. Centre Cultural de Puig d’en Valls. Hasta el 21 de junio de 2026.

Julia Fragua. ‘El sitio de mi recreo’. Pinturas y collages. Can Jeroni Centre de Cultura de Sant Josep, de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 15 de junio.

Gerry Clark y Ben Clark. ‘Encís. Pintura, ceràmica i poesia’. Pintura, cerámica y poesía. Sa Nostra Sala, c/ Aragón, 17, Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 6 de junio.

Irina Saint. ‘The World Is Yours’. Pintura. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 4 de junio.

Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.

‘Informa’t a fons’. Biblioteca viajera del Fons Pitiús de Cooperació. Biblioteca Cala de Bou. Para todas las edades. Del 15 de mayo al 15 de junio.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera: