Llama la atención: el juicio a un hombre por violar a una mujer en el hospital de Ibiza en marzo de 2025
El juicio contra un hombre acusado de violar, en marzo de 2025, a una mujer que se encontraba ingresada en la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital Can Misses de Ibiza. Fiscalía pide para este hombre, que presuntamente aprovechó que la mujer se encontraba sedada para penetrarla en su habitación, 14 años de cárcel. El caso trasciende apenas unas semanas después de otra violación en este centro hospitalario. Entonces, un hombre forzó dos puertas, según el Área de Salud (fuentes cercanas a la familia defienden que los accesos estaban abiertos), para colarse en la habitación de una paciente de 69 años y violarla. Entonces se anunciaron medidas de seguridad, casi un año después de la primera violación registrada en las instalaciones sanitarias.
Que la propiedad del terreno del principal aparcamiento de Cala d’Hort, que el año pasado gestionó el Ayuntamiento de Sant Josep, esté a «la espera de una respuesta» del equipo de gobierno para ponerlo en marcha, ya en pleno mes de junio. Aseguran que han trasladado al Consistorio su «disposición a alcanzar un acuerdo temporal similar al del año pasado» para reabrir el parking.
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