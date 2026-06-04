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El instituto Sant Agustí se solidariza con la docente agredida en Valencia
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El claustro del IES Sant Agustí ha condenado la agresión policial sufrida por una docente durante una protesta el pasado domingo en Valencia, en el marco de la huelga educativa. El profesorado del centro se concentró ante el gran lazo verde para mostrar su rechazo a lo ocurrido, en una convocatoria extendida a otros institutos de Ibiza.
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