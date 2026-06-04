Ibiza destina 10,6 millones para gestionar 6.256 plazas de aparcamiento en zona azul y verde

El Ayuntamiento de Ibiza ha publicado la licitación del nuevo servicio de estacionamiento regulado, un contrato valorado en 10.621.351 euros y con una duración total de seis años y medio, incluidos seis meses iniciales de implantación. El expediente municipal justifica la contratación por la elevada demanda de aparcamiento en Vila, especialmente en zonas comerciales y turísticas, y por la necesidad de mejorar la rotación de vehículos, reducir el tráfico de búsqueda de plaza y ordenar el uso del espacio público.

El pliego técnico concreta que el futuro servicio afectará a 6.256 plazas repartidas en nueve sectores: ses Figueretes contará con 457 plazas; Eixample II, con 411; Mercat Nou, con 723; sa Capelleta, con 558; s’Alamera-Es Pratet, con 448; la Marina, con 91; sa Colomina-sa Real, con 1.294; es Viver, con 1.258, y Marina Botafoch, con 1.016. Estas tres últimas zonas concentran más de la mitad de las plazas previstas en el contrato.

El sistema distinguirá entre dos grandes áreas: la zona A, de carácter residencial, comercial y turístico, y la zona C, vinculada al ocio turístico. Dentro de estos sectores habrá plazas verdes, destinadas preferentemente a residentes, y plazas azules, orientadas a usuarios no residentes. Como criterio inicial, el pliego fija que en las zonas tipo A al menos el 75% de las plazas sean verdes, mientras que en la zona C el porcentaje mínimo reservado a residentes será del 50%, aunque podrá ajustarse en función de las autorizaciones solicitadas.

Una aplicación gratuita

La empresa adjudicataria deberá implantar una plataforma de gestión en la nube que centralice toda la información del servicio y se integre con los sistemas municipales. El Ayuntamiento tendrá acceso a datos en tiempo real sobre tickets, recaudación, denuncias, anulaciones, incidencias, ocupación de plazas y estado de los dispositivos.

El pliego exige además una aplicación móvil gratuita para los usuarios, sin coste adicional por descarga ni por operaciones como pagar el estacionamiento, expedir ticket o anular una denuncia. La app también deberá permitir comunicar incidencias o reclamaciones. El documento municipal aclara que no se garantiza la exclusividad de una sola aplicación de pago móvil y que, si el Ayuntamiento autoriza otras plataformas, la adjudicataria tendrá que facilitar su integración.

Entre los nuevos medios materiales figuran dos vehículos 100% eléctricos con sistema de lectura de matrículas, dos motos eléctricas y los cargadores correspondientes. Todos los vehículos deberán estar geolocalizados y conectados de forma inalámbrica con la plataforma de gestión. El contrato también obliga a instalar siete paneles de información dinámica en las principales vías de acceso a las zonas reguladas para informar sobre la ocupación de las plazas.

Horarios y tarifas

El horario previsto mantiene diferencias entre temporada baja y alta. En la zona A, de octubre a mayo, el estacionamiento regulado funcionará de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los sábados de 9 a 14 horas. Los domingos y festivos será libre. En temporada alta, de junio a septiembre, la zona A funcionará de lunes a sábado de 9 a 22 horas. La zona C, activa solo en temporada alta, operará de lunes a domingo de 9 a 6 horas, con regulación también nocturna.

En cuanto a tarifas, el pliego recoge precios diferenciados por zona, temporada y tipo de plaza. En las plazas azules, la zona A costará 1 euro por hora en temporada baja y 1,30 euros en temporada alta. En la zona C, la tarifa será de 1,50 euros por hora entre las 9 y las 22 horas y de 2 euros entre las 22 y las 6 horas. En las plazas verdes, la zona A tendrá una tarifa de 1,30 euros por hora en temporada baja y 1,60 euros en temporada alta, mientras que en la zona C será de 2 euros de día y 2,50 euros de noche.

Tarifas para residentes

Los residentes tendrán dos modalidades. La autorización R-2 tendrá una tarifa anual de 75 euros y permitirá aparcar sin coste adicional en el sector correspondiente al domicilio. La modalidad R-1 tendrá un coste de 0,60 euros por franja horaria dentro del sector. La anulación de denuncias costará 4 euros en temporada baja en la zona A y 6 euros en temporada alta en las zonas A y C.

El documento técnico también fija obligaciones de control. Los vigilantes deberán cubrir rutas a pie con una media de 258 vehículos por ruta y una frecuencia mínima de paso de 45 minutos. Para las rutas con vehículos de lectura de matrículas, la referencia será de 975 plazas por ruta, también con una frecuencia mínima de 45 minutos. El personal deberá ir uniformado, identificado y poder informar a los usuarios en catalán, castellano, inglés y francés.

Además, el contrato prevé la subrogación de 20 trabajadores de la actual contrata, entre ellos un jefe de contrato, controladores, técnicos y personal administrativo. Además, la nueva empresa deberá contratar el personal adicional exigido en los pliegos para garantizar la prestación del servicio.