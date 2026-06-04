Ibiza Pride presenta su XII edición con un enfoque en el bienestar y la memoria histórica

Ibiza Pride ha presentado este jueves su XII edición, que se desarrollará del 6 al 13 de junio en distintos espacios de Ibiza y Sant Antoni. El acto, celebrado en el rooftop de The Standard, Ibiza, en Vara de Rey, ha servido para exponer las líneas principales de una edición que amplía su programación con propuestas vinculadas al bienestar, la salud mental y la memoria histórica, según han informado en una nota desde la organización. La presentación oficial ha reunido al director del evento, representantes del Consell de Ibiza y los ayuntamientos de Ibiza y Sant Antoni, al alcalde de Ibiza, Rafa Triguero y al presidente de la Asociación Sa Clau de s’Armari, Toni Marí.

Entre las principales novedades figuran 'One Day on the Beach', una jornada comunitaria junto al mar en Sant Antoni; 'Atmanity Flow', una experiencia centrada en la salud mental, física y emocional; y 'Noche de Chicas', un espectáculo de comedia protagonizado por Sil de Castro. La Gran Marcha LGTBIQ+ culminará el sábado 13 de junio en el Monumento a los Corsarios con el Escenario Visibilidad.

El director de Ibiza Pride, Antonio Balibrea, ha subrayado que esta edición abre espacios ligados al cuidado y la convivencia sin abandonar el origen reivindicativo del movimiento. "Queremos un orgullo que celebre, pero que también cuide; que reivindique, pero que también escuche; que llene las calles de color, pero que no olvide la memoria, los derechos y la comunidad", ha señalado Balibrea.

La consellera de Bienestar Social, Igualdad y Familia del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, ha destacado que el Pride contribuye a visibilizar la diversidad LGTBIQ+ y a recordar la necesidad de seguir trabajando por la igualdad real. "Hablar de derechos no es solo hablar de leyes, sino también de condiciones reales para vivir con dignidad, libertad y seguridad", ha afirmado Escandell.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en el centro, durante su intervención. / Ibiza Pride

Escandell ha subrayado el papel de las instituciones en el acompañamiento, la escucha y la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de quienes pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. "Hablar de derechos no es solo hablar de leyes, sino también de condiciones reales para vivir con dignidad, libertad y seguridad", ha concluido la consellera.

El concejal de Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, ha señalado que el Ayuntamiento acompaña "una cita muy importante que forma parte del calendario social y cultural de la ciudad" y ha puesto en valor una programación que une "cultura, festividad, derechos y convivencia".

"Un espacio abierto de visibilidad y participación ciudadana"

El concejal de Vila ha destacado que Ibiza Pride convierte la ciudad en "un espacio abierto de visibilidad y participación ciudadana" y que el Gran Pregón, la Gran Marcha LGTBIQ+ y el Escenario Visibilidad llevarán el orgullo a espacios simbólicos como el Portal de Ses Taules y el puerto de Ibiza. "El orgullo no es solo un evento, sino una experiencia compartida por toda la ciudad", ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Turismo, Desarrollo de la Economía Local, Fomento de la Ocupación y Fiestas de Sant Antoni, Miguel Tur, ha señalado que estas propuestas "encajan con la imagen de un Sant Antoni abierto, mediterráneo y acogedor, donde residentes y visitantes pueden compartir espacios de convivencia desde el respeto y la diversidad". También ha destacado que este tipo de iniciativas "son una forma de dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+ y de seguir diversificando la oferta turística del municipio, atrayendo a un visitante que aporta valor y encaja con el modelo de turismo respetuoso, abierto y de calidad que queremos para Sant Antoni".

La programación de Ibiza Pride 2026 incluye actividades culturales, artes escénicas, música, propuestas comunitarias y acciones de memoria histórica, y mantiene los objetivos históricos del Pride: igualdad, visibilidad, defensa de los derechos adquiridos y lucha contra la LGTBIQfobia.