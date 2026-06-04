Ibiza celebra Nits al Baluard 2026 con tango argentino y un homenaje a Frank Sinatra

Este sábado, la ciudad de Ibiza tiene programada una nueva edición del ciclo musical Nits al Baluard 2026, una propuesta cultural que llevará música al baluarte de Sant Pere durante los meses de verano. La primera actuación comenzará a las 21 horas y correrá a cargo de Tangos La Porteña, formación especializada en tango argentino.

La concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza explica que ha diseñado un programa compuesto por cuatro conciertos de distintos estilos musicales con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía y reforzar el valor patrimonial de Dalt Vila como escenario de actividades culturales, con la entrada gratuita para todos los públicos.

Cartel Nits al Baluard 2026 / A.E.

El programa para todo el verano

La inauguración del ciclo ofrecerá un repertorio basado en algunos de los sonidos más representativos del tango argentino. El concierto marcará el inicio de una programación que está previsto que se prolongue hasta el próximo 13 de septiembre.

La segunda cita tendrá lugar el 19 de julio, también a las 21 horas. En esta ocasión, la Agrupación Jive at Nine y el cantante Diego Román rendirán homenaje a Frank Sinatra mediante la interpretación de algunos de los temas más conocidos del artista estadounidense. El ciclo continuará el 16 de agosto con Cuatro miradas musicales, una propuesta centrada en el repertorio clásico que mostrará diferentes sensibilidades y estilos dentro de este género.

La programación concluirá el 13 de septiembre con Viaje musical por Corea y España, un espectáculo protagonizado por Eun Ae Lee y David Alegre. La actuación, según ha explicado el Consistorio, se trata de una unión entre las tradiciones musicales y las influencias culturales de ambos países.