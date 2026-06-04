Conciertos en Ibiza
Ibiza celebra Nits al Baluard 2026 con tango argentino y un homenaje a Frank Sinatra
La propuesta cultural del Ayuntamiento de Ibiza busca acercar la música a la ciudadanía y reforzar el valor patrimonial de Dalt Vila
Este sábado, la ciudad de Ibiza tiene programada una nueva edición del ciclo musical Nits al Baluard 2026, una propuesta cultural que llevará música al baluarte de Sant Pere durante los meses de verano. La primera actuación comenzará a las 21 horas y correrá a cargo de Tangos La Porteña, formación especializada en tango argentino.
La concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza explica que ha diseñado un programa compuesto por cuatro conciertos de distintos estilos musicales con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía y reforzar el valor patrimonial de Dalt Vila como escenario de actividades culturales, con la entrada gratuita para todos los públicos.
El programa para todo el verano
La inauguración del ciclo ofrecerá un repertorio basado en algunos de los sonidos más representativos del tango argentino. El concierto marcará el inicio de una programación que está previsto que se prolongue hasta el próximo 13 de septiembre.
La segunda cita tendrá lugar el 19 de julio, también a las 21 horas. En esta ocasión, la Agrupación Jive at Nine y el cantante Diego Román rendirán homenaje a Frank Sinatra mediante la interpretación de algunos de los temas más conocidos del artista estadounidense. El ciclo continuará el 16 de agosto con Cuatro miradas musicales, una propuesta centrada en el repertorio clásico que mostrará diferentes sensibilidades y estilos dentro de este género.
La programación concluirá el 13 de septiembre con Viaje musical por Corea y España, un espectáculo protagonizado por Eun Ae Lee y David Alegre. La actuación, según ha explicado el Consistorio, se trata de una unión entre las tradiciones musicales y las influencias culturales de ambos países.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003