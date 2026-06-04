La “habitación” escondida en una cueva de Ibiza que deja sin palabras a quien la ve

Una cueva de Ibiza con vistas a es Vedrà se ha convertido en protagonista en TikTok después de que una creadora de contenido compartiera un vídeo que ha llamado la atención de numerosos usuarios. En las imágenes se puede ver un rincón acondicionado como si fuera una habitación: una cama colocada junto a la pared de roca, una alfombra y una especie de mesilla hecha con cajas.

Sobre el vídeo aparece escrito: “Ibiza, y nada más que decir”. La autora de la publicación añade en la descripción: “Este lugar me vuela la cabeza”. La escena ha sorprendido por el contraste entre el paisaje natural, con una de las vistas más reconocibles de la isla, y la presencia de elementos propios de un dormitorio improvisado.

La publicación ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios. Algunos se lo han tomado con humor, destacando lo privilegiado del lugar. “Habitación en primera línea de playa, qué más le puedes pedir a la vida”, comenta una persona. Otro usuario escribe: “El dueño de esa cama se levanta con una paz que nadie en la vida la tendrá!”.

También hay quienes aseguran haber estado recientemente en la zona. “Yo hace dos semanas estuve también ahí y estuve a punto de pasar la noche”, afirma un comentario. Otros, en cambio, han relacionado la imagen con situaciones que se repiten en otros destinos turísticos: “Canarias está igual, al menos Tenerife, que yo estuve de vacaciones, y si ya pasa en Baleares vaya tela, yo que soy de Mallorca”.

El vídeo no aclara quién ha colocado la cama ni si se trata de una instalación temporal, una broma o un espacio utilizado de forma habitual. Lo que sí ha conseguido es abrir conversación en redes sobre los rincones más sorprendentes de Ibiza y sobre cómo algunos espacios naturales acaban transformándose en escenarios inesperados.