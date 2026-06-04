El misterio del consumo de agua del aeropuerto de Ibiza: el GEN-GOB lo cuestiona y exige una "revisión rigurosa"

El GEN-GOB ha solicitado información a la dirección general de Recursos Hídricos para conocer el consumo real de agua del aeropuerto de Ibiza. La organización ecologista considera que los datos incluidos en la documentación ambiental y en los informes de seguimiento presentan contradicciones y no reflejan la situación actual de la infraestructura.

Según la entidad, el Plan Director vigente del aeropuerto contempló un escenario de hasta 5,67 millones de pasajeros al año, con un límite máximo de siete millones. Para ese volumen de actividad, el documento estimó un consumo anual cercano a los 90 millones de litros de agua.

Sin embargo, el tráfico actual supera los nueve millones de pasajeros anuales, una cifra que rebasa en más de un 50% las previsiones que sirvieron de base para la evaluación ambiental del proyecto. Además, Aena cifró el consumo de agua de las instalaciones en 60,7 millones de litros durante 2008.

Capacidad del acuífero

El colectivo sostiene que las previsiones recogidas en la evaluación de impacto ambiental no coinciden con la realidad operativa actual del aeropuerto. Por ello, reclama una "revisión rigurosa" de los efectos sobre los recursos hídricos y sobre el entorno socioeconómico de la isla.

La petición registrada ante Recursos Hídricos incluye que se facilite información sobre las concesiones de agua otorgadas a Aena, las autorizaciones de la planta desalinizadora de aguas subterráneas situada en el recinto aeroportuario y el punto de vertido de la salmuera procedente de esa instalación.

Asimismo, el GEN-GOB solicita datos sobre la capacidad del acuífero que abastece al aeropuerto para responder a la demanda actual y futura, así como información acerca del cumplimiento de la obligación de instalar contadores volumétricos en cada pozo utilizado para el suministro de agua. La organización considera que estos datos resultan esenciales para evaluar la sostenibilidad del modelo actual de crecimiento del aeropuerto.

La asociación ecologista presentó la solicitud el 3 de junio de 2026, al amparo del derecho de acceso a la información ambiental reconocido por la legislación vigente.