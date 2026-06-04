"Desde 2024 esperamos respuestas": el reclamo del personal de ambulancias a la consellera de Salud

El personal de ambulancias de Ibiza y Formentera recibe este jueves con una pitada a la consellera balear de Salud, Manuela García, a las puertas del centro de salud de Sant Jordi. La responsable de la sanidad pública balear acude a la isla para presentar nuevos ecógrafos en esta instalación sanitaria y, antes de acceder al edificio, se detiene a escuchar las reivindicaciones de los trabajadores.

"Hartazgo e inacción". Así resume Javier Rivas, del comité de empresa del GSAIB en Ibiza y Formentera, la situación que atraviesa el colectivo. "Nos vienen prometiendo soluciones y no se materializan los acuerdos", señala ante la consellera. El representante sindical asegura que el personal se siente ignorado por la Conselleria y reclama avances reales en las peticiones salariales.

Entre las principales demandas figuran los ajustes salariales pendientes desde la internalización del servicio, la definición de una estructura retributiva clara, el complemento equiparable para el transporte sanitario no urgente, el acuerdo de difícil cobertura y el desbloqueo de la insularidad. "Cada vez que damos tres pasos hacia delante, damos uno hacia atrás", lamenta Rivas, que insiste en que las reuniones sobre estructura salarial no cuentan con la presencia de Función Pública ni del Servicio de Salud.

Carolina Avilar

El conflicto llega, además, con una huelga ya convocada. Los trabajadores del transporte sanitario del IB-Salut anuncian cuatro jornadas de paro durante junio, los días 16, 19, 24 y 26, y advierten de que la huelga pasa a ser indefinida a partir del día 29 si no hay "ningún avance serio" en la negociación.

La respuesta de la consellera de Salud

Ante la protesta, García se compromete a sentarse con los representantes del personal. "No tengo ningún inconveniente en reunirme, escuchar sus demandas y explicarles la situación", afirma. La consellera pide al comité un informe con los asuntos que quieren tratar y plantea coordinar una reunión a través de su gabinete. "Si nos tenemos que sentar una vez, nos sentamos una vez; si tienen que ser diez, lo hacemos”, señala y añade que "Función Pública ya trabaja en algunos de los elementos reclamados". Los representantes valoran que la consellera se detenga a escucharlos, aunque mantienen la presión. "Esperamos que la reunión se concrete y que dejen de evitar este tema", concluye Rivas.