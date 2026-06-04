Comienza el despliegue de cámaras para vigilar la entrada y circulación de vehículos en Ibiza

El Consell de Ibiza ha comenzado a desplegar los dispositivos para controlar la entrada de vehículos en Ibiza tras la entrada en vigor, el pasado 1 de junio, de la regulación de entrada y circulación de vehículos en la isla. Para garantizar el cumplimiento de la normativa, la institución insular cuenta actualmente con dos cámaras de lectura de matrículas instaladas en el puerto de Ibiza. Estos dispositivos permiten verificar los vehículos que acceden a la isla y comprobar que disponen de la correspondiente autorización.

El sistema de control se irá reforzando de forma progresiva a lo largo de la temporada. El Consell prevé desplegar nuevas cámaras de lectura de matrículas que saldrán próximamente a licitación y que permitirán ampliar la capacidad de vigilancia en los principales puntos de tránsito de la isla. Además, este dispositivo se complementará con el uso de cámaras móviles, que podrán ubicarse de manera puntual en zonas con mayor afluencia de vehículos y saturación de tráfico.

Cámaras en el aeropuerto de Ibiza

El Consell trabaja también con los diferentes ayuntamientos de la isla para integrar en el sistema las cámaras de lectura de matrículas ya existentes. Entre ellas figuran las instaladas por el Ayuntamiento de Sant Josep en el entorno del aeropuerto, que contribuirán a reforzar la vigilancia y la verificación del cumplimiento de la normativa.

Imágenes del despliegue de cámaras de control para regular la entrada y circulación de vehículos en Ibiza / C.I.E.

Esta actuación forma parte del despliegue de la Ley de regulación de vehículos en Ibiza, que desde el 1 de junio limita la entrada y circulación de estos en la isla con el objetivo de reducir la presión sobre la red viaria, mejorar la movilidad y avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible y compatible con la capacidad de carga de Ibiza.

Cupo de vehículos

El Consell de Ibiza aprobó en marzo la limitación de entrada de vehículos a la isla para la temporada estival de 2026 y 2027. Para estos dos años el cupo máximo se reduce a 17.668 autorizaciones diarias respecto a las 20.618 permitidas en 2025. La propuesta contó con los votos a favor del PP, la abstención de Unidas Podemos y el PSOE y el voto en contra de Vox.

Del total, 14.000 autorizaciones diarias corresponderán a vehículos de alquiler. Las restantes se repartirán entre 3.548 coches particulares llegados por vía marítima y 120 plazas reservadas para residentes de Formentera.