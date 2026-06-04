Desalojado un asentamiento de caravanas en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep desalojó este martes un asentamiento ilegal formado por una docena de caravanas y una tienda de campaña en el interior del Parque Natural de ses Salines, muy cerca de la Xanga. Según la información facilitada por el Consistorio, la ocupación de la zona había comenzado ese mismo día por la tarde, aunque la noche del lunes la Policía Local de Sant Josep ya había localizado en las proximidades una caravana con el eje roto abandonada en medio de una carretera. En un vídeo grabado a las 19 horas del martes por un ciclista que pasaba por la zona, al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, se observa a un camión grúa transportando una caravana al campamento, donde ya había instaladas "tres o cuatro", en palabras de este testigo.

La Administración municipal tuvo constancia de la existencia de esta área de infraviviendas el mismo 2 de junio por la noche, tras la llamada de varios vecinos y usuarios de la zona, muy concurrida por paseantes, corredores y ciclistas. Inmediatamente, el jefe de la Policía Local de Sant Josep, José Antonio Granados, y varios agentes del cuerpo de seguridad municipal, principalmente de las unidades de Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana, se desplazaron hasta el asentamiento, ubicado en un espacio boscoso muy cerca de los estanques de sa Sal Rossa y de la Torre des Carregador.

Sanciones de 10.001 a 30.000 euros

Durante el operativo se incoaron una decena de denuncias por acampar en suelo rústico con el agravante de ser Parque Natural, y, además, se imputó a un usuario un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso. La Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística prohíbe en su disposición adicional tercera "la acampada y pernocta con vehículos a motor en suelo rústico fuera de los campamentos de turismo legalmente existentes". El artículo 16 de dicha norma tipifica el incumplimiento de esta disposición como infracción muy grave, lo que, según recoge el artículo 18, acarrea multas que pueden oscilar entre los 10.001 y los 30.000 euros. "Al estar este asentamiento en una zona protegida, lo más probable es que las sanciones se gradúen al alza", adelantó este miércoles el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.

Los agentes no consiguieron localizar a los ocupantes de algunos de los vehículos y procedieron directamente a retirarlos de la zona. En total, la Policía Local de Sant Josep se llevó tres caravanas. Del resto se encargaron los propios interesados.

Una caravana que todavía permanecía en la zona boscosa de sa Sal Rossa el miércoles a las nueve de la mañana. / Josep Àngel Costa

Antiguos habitantes del asentamiento de caravanas de sa Joveria

Este miércoles por la mañana, miembros de este cuerpo de seguridad municipal volvieron a acercarse al asentamiento para avisar a sus últimos habitantes de que tenían que irse de allí. Pasadas las nueve de la mañana todavía quedaban dos caravanas en la zona. Sus moradores explicaron a este diario que estaban esperando a que la grúa retirara sus vehículos y que, antes de instalarse en el Parque Natural de ses Salines, habían vivido en el asentamiento de la zona de Sa Joveria, como, probablemente, la mayoría de caravanistas con los que compartieron espacio en la zona boscosa de sa Sal Rossa.

Media tonelada de basura

El Ayuntamiento de Sant Josep confirmó a primera hora de la tarde de este miércoles que el asentamiento ya estaba totalmente desmantelado. Como testimonio de su fugaz paso por el Parque Natural de ses Salines, sus ocupantes dejaron tras de sí "media tonelada de basura", que una brigada de limpieza municipal procederá a retirar. El dato lo facilitó Vicent Roig, que, como ya puso de manifiesto en el último pleno del Consistorio, dejó claro que no tolerará asentamientos ilegales y remarcó la importancia de que los ciudadanos pongan en conocimiento de la Administración municipal la existencia de estas concentraciones de infraviviendas "a través de la Línea Verde, el retén de la Policía Local o, incluso, a través del 112".

"Tenemos claro que hay una crisis habitacional, pero también que los que buscan trabajadores deberían facilitarles alojamiento. Lucharemos contra cualquier tipo de asentamiento de estas características y más si se trata de espacios naturales protegidos, donde no hay cabida para acampadas, campamentos ni asentamientos", reiteró el alcalde.