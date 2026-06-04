Los delitos crecen en Ibiza en un inicio de año marcado por el alza de la criminalidad en Baleares

La criminalidad ha aumentado un 1,7 % en Ibiza durante el primer trimestre del año, con 2.329 infracciones penales registradas entre enero y marzo, según la estadística publicada este jueves por el Ministerio del Interior.

En el conjunto de Baleares, se han contabilizado 17.248 infracciones penales en los tres primeros meses del año, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al mismo periodo del año pasado.

Por islas, la criminalidad ha subido principalmente en Mallorca, donde se han registrado 14.024 infracciones penales, un 11,6% más; y en Ibiza, con 2.329 casos, un 1,7% más. En cambio, ha bajado en Menorca, con 779 infracciones, un 10,5% menos; y en Formentera, con 116 casos, un descenso del 19,4%.

En Vila, sin embargo, se han registrado 899 delitos y faltas penales, un 1,6% menos que en el primer trimestre del año pasado. En Palma se han cometido 8.088 delitos, un 11,5% más.

La criminalidad sube un 1,7% en Ibiza en el primer trimestre del año. / Ministerio del Interior

En Baleares se han registrado dos asesinatos consumados, uno más que en el primer trimestre del año pasado. Además, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 36,4%, con 15 casos en tres meses.

En conjunto, la criminalidad convencional ha aumentado un 11,1% en Baleares, con 13.937 infracciones, mientras que los ciberdelitos han bajado un 0,6%, con 3.311 casos.

Después de las tentativas de homicidio, los mayores incrementos se han producido en las sustracciones de vehículos, con 391 casos, un 24,5% más que en los tres primeros meses del año pasado, y en el tráfico de drogas, con 103 casos, un 14,4% más.

Asimismo, se han registrado 2.970 estafas informáticas en Baleares, un 0,45% menos que hasta marzo de 2025.

En comparación con el resto de comunidades autónomas, Baleares figura entre los territorios donde más ha crecido la criminalidad en el primer trimestre. El incremento del 8,6 % registrado en las Islas solo queda por debajo del de Aragón, donde las infracciones penales han aumentado un 10,5 %, al pasar de 13.187 a 14.569.