Defensa recluta militares en Ibiza y Formentera: 87 plazas para las unidades de Baleares

El Ministerio de Defensa ha abierto el segundo ciclo del proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación con el objetivo de incorporarse a las escalas de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Desde el pasado 1 de junio y hasta el 12 de julio, las personas interesadas en ingresar en las Fuerzas Armadas como militares de tropa y marinería pueden solicitar cita previa para realizar las pruebas correspondientes en los diferentes centros de selección del Ministerio de Defensa.

En Baleares, las pruebas se realizarán en la Delegación de Defensa de Illes Balears, en Palma, a partir del 15 de junio. El ciclo finalizará con el ingreso de los aspirantes clasificados el próximo 3 de noviembre en los respectivos centros docentes de formación de cada uno de los ejércitos.

La convocatoria se desarrolla según lo establecido en la resolución 452/38557/2025, de 29 de diciembre, de la Subsecretaría, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de enero.

Plazas ofertadas

En este segundo ciclo se ofertan un total de 4.523 vacantes en toda España. De ellas, 3.200 corresponden al Ejército de Tierra, 693 a la Armada y 630 al Ejército del Aire. En las Islas Baleares se han ofertado 87 plazas. En concreto, 60 corresponden al Regimiento de Infantería “Palma 47”; cinco al Regimiento de Transmisiones 22; dos a la Unidad de Cuartel General de la COMGEBAL, en Palma; 16 a la Base Aérea de Son Sant Joan; tres al Aeródromo Militar de Pollença; y una al Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7 de Sóller.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y obtener más información a través de la página web del Ministerio de Defensa. En el mismo portal también se puede solicitar la cita previa para realizar las pruebas de acceso.