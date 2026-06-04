El contenedor marrón, clave para que Ibiza sea una de las diez primeras islas de residuo cero en el Mediterráneo

Creatives for the Planet, con el apoyo del Consell Insular de Ibiza, lanza 'L’orgànic, el residu més net', una campaña de sensibilización centrada en la separación y reducción de los residuos orgánicos.

La iniciativa llega en un momento clave para la isla, cuando Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera, de la que Creatives for the Planet forma parte, fija el objetivo de convertir Ibiza y Formentera en una de las diez primeras islas residuo cero del Mediterráneo para 2030.

La campaña busca hacer visible un problema cotidiano pero poco reconocido: la materia orgánica: restos de comida, pieles de verdura, sobras o posos de café, representa aproximadamente el 40% de todo lo que se tira en los hogares. Sin embargo, actualmente solo el 10% se recoge de forma separada en el contenedor marrón. El resto acaba mezclado en el contenedor gris y, aunque posteriormente se separa con esfuerzo en la planta de triaje, no se consigue obtener compost de calidad. La diferencia entre lo que es posible y lo que ocurre actualmente es amplia, y la campaña incide en que la ciudadanía tiene un papel directo para cerrar este círculo.

Cerdeña como ejemplo para Ibiza

A principios de este año, miembros de Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera viajaron a Cerdeña en el marco del proyecto 'Cap a unes illes residu zero', impulsado con el apoyo de BeMed, para conocer la experiencia de este territorio pionero en gestión de residuos en el Mediterráneo. Cerdeña, una isla que comparte retos similares con Ibiza —dispersión municipal, presión turística y altos costes logísticos—, ha conseguido aumentar la recogida selectiva de residuos combinando planificación técnica, la construcción de 14 plantas de compostaje, coordinación institucional, incentivos económicos y sistemas de recogida adaptados al territorio.

El aprendizaje trasladado a Ibiza es claro: el modelo existe, funciona para las islas y empieza por la fracción orgánica. Cuando los residuos orgánicos se separan correctamente, dejan de ser un problema y se convierten en un recurso: compost que devuelve nutrientes a la tierra agrícola y biogás que genera electricidad limpia. Un ciclo cerrado sin salir de la isla.

La campaña 'El orgánico, el residuo más limpio' traduce esta información en acción ciudadana directa. Incluye un vídeo educativo rodado en parte dentro de las instalaciones de Ca na Putxa, la planta de tratamiento de residuos de Ibiza, que muestra qué ocurre desde la recogida hasta el compostaje y la producción de energía limpia. También contempla carteles y trípticos para escuelas, instalaciones municipales y comercios.

O a los animales o al contenedor marrón

El mensaje central es doble: reducir lo que se genera y separar correctamente lo que se consume. En Ibiza, muchas familias siempre han compostado en casa o han dado los restos de comida a los animales, una costumbre que sigue siendo la mejor opción cuando es posible. Para el resto, el contenedor marrón marca la diferencia.

Los residuos orgánicos están compuestos en un 80% de agua. Cuando se contaminan con plásticos o envases, pierden calidad, complican todo el proceso de tratamiento y aumentan la presión sobre un vertedero que ya tiene capacidad limitada. Separarlos correctamente es una de las acciones de mayor impacto que puede adoptar cualquier hogar.

La campaña se enmarca en un movimiento más amplio impulsado por Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera, integrada por Creatives for the Planet junto a Amics de la Terra, GEN-GOB, Ma, Ibiza Preservation, Fundació Deixalles, Ibiza Limpia, Hay soluciones para el vertedero, Voluntarios de Ibiza y Apaeef. La alianza reclama un Pacte per els Residus de les Pitiuses, un pacto político y social que comprometa a todas las fuerzas políticas a adoptar un enfoque coordinado y estratégico en la gestión de residuos de las islas.