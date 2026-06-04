Un conductor herido tras impactar contra la barrera de hierro y hormigón de una rotonda en Ibiza

Un conductor resultó herido durante la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la avenida de Sant Josep, a la altura de la conocida rotonda de la Ford, al colisionar contra las barreras de hierro y hormigón.

El suceso ocurrió alrededor de las 3.30 horas, cuando un turismo en el que viajaban cuatro personas se salió de la vía y colisionó contra la valla central de la rotonda. Según las primeras informaciones, en el accidente no se vieron implicados otros vehículos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de BomberOs de Ibiza, aunque a su llegada todos los ocupantes del vehículo ya habían conseguido salir por su propio pie del turismo accidentado.

El conductor, evacuado al Hospital Can Misses

El conductor fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios de una ambulancia del SAMU061 y, debido a las lesiones sufridas, tuvo que ser evacuado en camilla y trasladado posteriormente en ambulancia al Hospital Can Misses. Los otros tres ocupantes del vehículo fueron reconocidos por los sanitarios sin que fuera necesario su traslado.

Por el momento, se desconoce el estado en el que se encuentra el conductor ni la gravedad de las lesiones. En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.