El club de lectura más verde de Ibiza: la biblioteca de Cas Serres lanza encuentros lectores para acercar el medio ambiente a la ciudadanía

La biblioteca pública insular de Ibiza, ubicada en Cas Serres, ha puesto en marcha el nuevo 'Club de Lectura Verd d’Eivissa', una iniciativa impulsada con la colaboración del GEN-GOB Eivissa que nace con el objetivo de promover la lectura, la divulgación ambiental y el conocimiento del entorno natural.

El Consell de Ibiza presenta esta nueva actividad coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La propuesta está dirigida a todas aquellas personas interesadas en la naturaleza, la sostenibilidad y la lectura. La primera reunión del club está prevista para el próximo 9 de septiembre y las personas interesadas ya pueden inscribirse o solicitar más información en la Biblioteca Pública Insular, a través del correo biblioteca@conselldeivissa.es.

La biblioteca de Ibiza lanza un club de lectura para acercar el medio ambiente a la ciudadanía / Consell de Ibiza

Este nuevo espacio de encuentro permitirá compartir lecturas relacionadas con el medio ambiente, reflexionar sobre los retos ecológicos actuales y fomentar el debate en torno a la conservación del patrimonio natural de las islas. La iniciativa se enmarca en la colaboración iniciada recientemente entre la biblioteca y el GEN-GOB Eivissa para dar visibilidad a los fondos bibliográficos especializados en naturaleza y medio ambiente disponibles en la biblioteca y en el Centro de Documentación Ambiental que se custodia en sus instalaciones.

Además, la biblioteca mantiene abiertas las inscripciones para el taller '¿Qué comen las rapaces?', una actividad familiar centrada en el conocimiento de las aves rapaces de la isla y de su papel dentro de los ecosistemas naturales de Ibiza. El taller tendrá lugar el próximo 13 de junio y toda la información se puede consultar en el apartado de actividades de la web de la biblioteca pública insular.

El Consell señala que, con iniciativas como estas, continúa impulsando actividades de divulgación y sensibilización ambiental dirigidas a toda la ciudadanía, "con el objetivo de fomentar el respeto, el conocimiento y la conservación de nuestro entorno natural".