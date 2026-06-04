Los auxiliares técnicos educativos de Ibiza se plantan contra la precariedad laboral

Los auxiliares técnicos educativos (ATE) de Ibiza se han plantado frente a la falta de estabilidad en sus puestos de trabajo y este jueves por la tarde han protagonizado una concentración de protesta, con unos 80 participantes, frente a la Delegación de Educación en Ibiza y Formentera. Se trata de la primera vez que este colectivo se moviliza en las Pitiusas, sumándose así a sus colegas de Mallorca y Menorca.

«Llevamos a cabo un trabajo que vale mucho para nuestros alumnos y esta administración [el Govern balear] no lo reconoce. Desgraciadamente, nuestras reivindicaciones son las mismas desde hace quince años, porque vamos a peor y nuestros contratos son cada vez más precarios», lamenta Loli Guijarro, delegada de personal laboral en los centros docentes de Ibiza y Formentera.

Entre sus reclamaciones, destaca una petición básica como disponer de contratos de doce meses de duración, ya que, en su inmensa mayoría, solo son de nueve. Así, buena parte de este colectivo está obligado a ir al paro en junio y hasta el comienzo del nuevo curso.

Funciones

En estos momentos, los centros educativos de Ibiza cuentan con 74 ATE, mientras que en Formentera trabajan ocho, según ha informado la conselleria de Educación balear. En su práctica totalidad, son mujeres las que desempeñan estas labores de acompañamiento y asistencia a los alumnos con necesidades educativas especiales, como niños con discapacidades físicas o cognitivas, así como con trastorno del espectro autista.

«Somos un colectivo que cada día gestiona una carga laboral enorme y que, en demasiadas ocasiones, no disponemos de las herramientas necesarias para ofrecer una atención de calidad al alumnado», subrayan las tres ATE encargadas de la lectura del manifiesto frente a Educación.

Además de la estabilidad de sus contratos, también reclaman quedar adscritas a un centro educativo, «con plazas estructuradas de acuerdo con las necesidades reales», así como el reconocimiento del plus de peligrosidad. Tal y como denuncian, en su labor a veces corren riesgo de agresión.

En su movilización, las ATE cuentan con el apoyo del profesorado y de familias, muchas de ellas agrupadas en la asociación en defensa de la inclusión Ibiza IN. La secretaria de esta entidad, Susana Ribas, subraya que estas trabajadoras «son una figura fundamental».

«Sin ellas, sería imposible que nuestros hijos participaran plenamente dentro de la escuela ordinaria, desarrollaran su autonomía o recibieran la atención que necesitan», valora Ribas. «Las van cambiando de un lado a otro, sin un centro adscrito, cuando hay niños que necesitan una continuidad», concluye.