Cinco ecógrafos de última generación para los centros de salud de Ibiza y Formentera

"Lo que venimos a ver y a presentar es la adquisición de cinco ecógrafos, todos de alta gama", explica la consellera balear de Salud, Manuela García, durante su visita al centro de salud de Sant Jordi. García destaca que esta nueva tecnología permite a los profesionales de Atención Primaria disponer de una mayor capacidad diagnóstica sin necesidad de derivar al paciente al hospital. La inversión ha sido de 97.028 euros procedente del programa marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria e Infraestructuras y Equipamiento de Atención Primaria 2025 del Ministerio de Sanidad.

Uno de estos equipos se ha instalado en el centro de salud de Sant Jordi, que estrena un ecógrafo modelo Versana Balance, de General Electric Healthcare. También reciben nuevos dispositivos la Unidad de Atención a la Mujer de los centros de salud de Sant Antoni y Formentera y la sala de formación en ecografía del centro de salud de Vila. En Formentera, además, se incorpora un ecógrafo portátil inalámbrico de mano, modelo VSCAN.

García señala que "la ecografía clínica ofrece a los médicos de familia una herramienta útil para orientar el diagnóstico y decidir el tratamiento con mayor precisión". "Si un paciente llega con fiebre y tos, la ecografía permite diferenciar si hay una neumonía o no. Eso, junto con otras pruebas, puede determinar si necesita un antibiótico", afirma a modo de ejemplo y añade que: "Estos equipos también permiten realizar estudios de función cardíaca, pulmonar, abdominal o tiroidea"

Más resolución sin salir del centro de salud

La consellera subraya que el objetivo es aumentar la capacidad de resolución de Atención Primaria y explica que, hasta ahora, la única forma de confirmar una sospecha de neumonía era derivarlo al hospital para realizar una radiografía. "Ahora, con esta ecografía pulmonar, se ve perfectamente si no hay nada, si hay una condensación, líquido o aire. Eso ayuda muchísimo a tener un diagnóstico y un tratamiento de manera más precisa", señala.

La responsable de Salud destaca también el papel que puede tener el ecógrafo portátil en Formentera, especialmente en la atención a domicilio. Según explica, "esta tecnología puede ayudar a valorar la situación de pacientes mayores o con dificultades para desplazarse y decidir si necesitan que los deriven al hospital o si pueden recibir tratamiento en su entorno".

Además de esta nueva implentación, todos los centros de salud de las Pitiusas cuentan ya con ecógrafos. García enmarca esta inversión dentro de una estrategia más amplia de innovación sanitaria y recuerda que el Área de Salud "acumula casi siete millones de euros en inversiones de carácter innovador". La consellera vincula estos avances al plan de salud digital del Servei de Salut, que prevé integrar la información clínica entre centros de salud y hospitales para que las pruebas puedan consultarse desde distintas áreas sanitarias.

Vivienda para atraer y retener profesionales

Durante la visita también se aborda la dificultad de acceso a la vivienda para los profesionales sanitarios que trabajan en Ibiza y Formentera. García destaca que, en el caso de enfermería familiar y comunitaria, el 87% de los profesionales formados en Ibiza se queda en la isla. "Es verdad que, si vienes de fuera, puede costar trabajo, pero una vez que te quedas, te integras", comenta.

La consellera afirma que desde Vivienda y desde el Hospital Can Misses se realiza "un esfuerzo muy grande" para facilitar alojamiento a los profesionales que llegan a las Pitiusas. También señala que hay ciudadanos de Ibiza y Formentera que son conscientes de esta situación y ofrecen viviendas a través del propio hospital. "Con un poco de búsqueda y tiempo encuentras tu sitio", concluye García.