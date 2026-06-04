Parking en Ibiza
Atención conductores: limitado el aparcamiento en los disuasorios del barrio de Can Misses, en Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza inicia trabajos de limpieza y desbroce en los aparcamientos de es Pou Sant y Can Misses hasta el 15 de junio
Los conductores que habitualmente aparquen en los disuasorios de la zona de es Pou Sant y Can Misses, en Ibiza, se van a encontrar desde hoy hasta el 15 de junio con que es algo más complicado de lo habitual estacionar en estos solares, ubicados en los alrededores de la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza y el colegio Mestral.
El Ayuntamiento de Ibiza informa de que la mañana de este martes han comenzado "los trabajos de limpieza y desbroce" en los aparcamientos de la zona. El dispositivo se llevará a cabo durante ocho jornadas y la Policía Local de Ibiza avisará de los tramos afectados con la señalización pertinente, señalan. Para ello han compartido un plano aéreo en el que, con colores, se diferencian las zonas en las que no se va a poder aparcar durante estos días:
La planificación será la siguiente (según colores de la foto):
- Negro, jueves 4/06: zona pegada al colegio Mestral
- Fucsia, viernes 5/06: calle Albarca
- Blanco, lunes 8/06: calle es Cubells
- Aguamarina, martes 9/06: calle des Freus
- Rojo, miércoles 10/06: calle Albarca
- Azul, jueves 11/06: primer cinturón
- Amarillo, viernes 12/06: calle des Freus
- Verde, lunes 15/06: calle des Cubells
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003