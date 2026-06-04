Atención conductores: limitado el aparcamiento en los disuasorios del barrio de Can Misses, en Ibiza

Los conductores que habitualmente aparquen en los disuasorios de la zona de es Pou Sant y Can Misses, en Ibiza, se van a encontrar desde hoy hasta el 15 de junio con que es algo más complicado de lo habitual estacionar en estos solares, ubicados en los alrededores de la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza y el colegio Mestral.

El Ayuntamiento de Ibiza informa de que la mañana de este martes han comenzado "los trabajos de limpieza y desbroce" en los aparcamientos de la zona. El dispositivo se llevará a cabo durante ocho jornadas y la Policía Local de Ibiza avisará de los tramos afectados con la señalización pertinente, señalan. Para ello han compartido un plano aéreo en el que, con colores, se diferencian las zonas en las que no se va a poder aparcar durante estos días:

Plano con los colores que indican las zonas en las que no se puede aparcar. / A. E.

La planificación será la siguiente (según colores de la foto):