El Área de Salud defiende la seguridad en Can Misses tras las dos agresiones sexuales

La vista previa que tiene previsto celebrar este jueves la Audiencia Provincial por un caso de violación a una paciente en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Can Misses, ocurrida en marzo del año pasado y cuya previa fue publicada ayer por Diario de Ibiza, vuelve a poner en tela de juicio la seguridad en el centro hospitalario ibicenco, después del caso de violación registrado el pasado mes de mayo. Desde el Área de Salud pitusa, no obstante, rebajan la alarma y aseguran que los dos casos no tienen «absolutamente nada que ver» y son «muy excepcionales».

En el primero, el acusado, con un diagnóstico de esquizofrenia, presuntamente se coló en la habitación de la víctima, de 59 años, la noche del 18 de marzo de 2025. La mujer llevaba seis días ingresada con un cuadro de desorientación vinculado a un síndrome de abstinencia provocado por el alcohol, y en el momento de la agresión se encontraba sedada y dormía profundamente. El acusado se tumbó sobre ella y la penetró.

Desde el Área de Salud defienden que esta unidad dispone de los protocolos de seguridad que le corresponden e insisten en que la reacción del paciente no se podía prever, fue algo «totalmente excepcional».

Este hombre es un viejo conocido de la Policía Nacional por sus continuos altercados en la zona de ses Figueretes. Y abandonó Ibiza por orden judicial precisamente por esta supuesta agresión sexual. Su nuevo destino provisional ese mismo mes de marzo de 2025 fue la planta de Psiquiatría de un centro de Mallorca, a donde se le derivó desde Salud Mental del Área de Salud pitiusa, donde estaba ingresado el día de los hechos.

Se trata de un marroquí de 25 años de edad que traía de cabeza a los vecinos de este barrio ibicenco, especialmente por su afición a destrozar coches y motos aparcados en la vía pública.

Noticias relacionadas

En el segundo caso, el pasado mayo, el acusado no estaba ingresado y, de hecho, según el Área de Salud, entró en el Hospital Can Misses tras forzar dos puertas; la familia de la víctima asegura no obstante que estaban abiertas. Tras este incidente, la gerencia sanitaria implementó varias medidas de seguridad, como un nuevo sistema de acceso mediante tarjeta identificativa en las entradas al hospital que no son públicas, así como la limitación del horario de acceso por la puerta principal, que hasta ahora permanecía abierta hasta las 23 horas y que ha pasado a cerrarse a las 22 horas.