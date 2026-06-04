La Alianza por el Agua apuesta por la ecotasa para financiar la "restauración ecológica" de Ibiza

El Impuesto de Turismo Sostenible, conocido como ecotasa, puede convertirse en un instrumento clave para financiar actuaciones de restauración ecológica en Ibiza, según subrayó el director de la Alianza por el Agua, Juan Calvo, durante la jornada informativa 'Reglamento de Restauración de la naturaleza: una nueva oportunidad para la isla de Ibiza', celebrada este miércoles con el apoyo del Institut d’Estudis Eivissencs.

El encuentro, informan desde la Alianza por el Agua, reunió a expertos, naturalistas y representantes del mundo asociativo para analizar las claves del nuevo Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y debatir cómo aprovecharlo para revertir décadas de presión humana sobre el territorio insular.

Calvo expuso las claves para Baleares del primer instrumento jurídicamente vinculante de la Unión Europea dedicado específicamente a la restauración de la naturaleza a gran escala. El director de esta ONG independiente explicó que el reglamento fija objetivos concretos de recuperación en bosques, zonas agrícolas, zonas húmedas, espacios marinos y también en la renaturalización de espacios urbanos. Así, el Gobierno español, con el apoyo de las comunidades autónomas, debe presentar un Plan Nacional de Restauración este año 2026.

Una oportunidad para las islas

En este contexto, Calvo subrayó que Baleares cuenta con una oportunidad singular gracias al Impuesto de Turismo Sostenible, que, según señaló, puede convertirse en un instrumento clave para financiar actuaciones de restauración ecológica en Ibiza. También recordó que la isla "no parte de cero", ya que décadas de actuaciones ecológicas pioneras han creado las bases sobre las que construir ahora una respuesta "más ambiciosa" a la crisis de biodiversidad. Entre los proyectos desarrollados en las islas, destacó la restauración de las praderas de posidonia, la restauración de zonas húmedas en la Albufera de Mallorca y la recuperación del milano.

La jornada continuó con la intervención de Enya Duran, bióloga de la Alianza por el Agua, que presentó experiencias de agricultura regenerativa en Ibiza desde una mirada que conecta la restauración ecológica con la manera de cultivar y de relacionarse con la tierra. Duran mostró cómo este modelo productivo contribuye a la recuperación del suelo, la biodiversidad y los recursos hídricos, y remarcó el papel del sector agrícola como agente activo de la restauración ambiental.

En este sentido, destacó que la agricultura regenerativa permite reducir los consumos de agua mediante la recuperación de suelos más orgánicos y la combinación de diversas comunidades vegetales imitando a la naturaleza. Además, puso como ejemplo y animó a visitar la finca de cinco hectáreas de superficie situada en el nordeste de Ibiza y gestionada por la Associació de Permacultura de les Illes Balears.

Por su parte, y siempre según informa la Alianza por el Agua en su comunicado, Stefan Meier, arquitecto y paisajista y representante de la Associació Ibèrica de Piscines Naturalitzades, expuso soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a ecosistemas acuáticos. Meier presentó ejemplos concretos de piscinas biológicas y lagos de biodiversidad, así como proyectos de gestión integral del agua en viviendas rurales que incluyen la recogida de agua de lluvia, la depuración natural mediante plantas acuáticas y la reutilización de aguas grises.

Hábitats para especies

Según destacó, este tipo de soluciones permiten reducir significativamente el consumo de agua de pozo al mismo tiempo que crean hábitats para especies como el martín pescador, el calàpet y diversas especies de libélulas.

La última ponencia abordó la recuperación ambiental de ses Feixes de Talamanca y corrió a cargo de Juan Calvo y del naturalista Jordi Serapio. Ambos hicieron un recorrido cronológico por las acciones de recuperación en ses Feixes como ejemplo de trabajo colectivo para mejorar este espacio degradado. Así, explicaron las tareas desarrolladas desde los años noventa, cuando el GEN-GOB realizó una importante labor de divulgación, hasta la restauración de una zona húmeda por parte del Ayuntamiento de Vila y la construcción del primer punto de observación de aves en 2022.

Además, se anunció la aprobación del proyecto europeo LIFE HumedalES en 2026, promovido por WWF y L’Alianza por el Agua que incluye acciones de restauración ecológica de este espacio y que contará con el apoyo del Ayuntamiento de Vila. En este sentido, destacaron la reciente propuesta de inclusión de la zona húmeda en la Red Natura 2000, necesaria para obtener esta financiación, en la que se destaca la gran biodiversidad de este espacio.

También explicaron los primeros acuerdos de custodia del territorio firmados a principios de este año por parte de la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (Apaaef) con el Ayuntamiento de Ibiza.

Ses Feixes, degradadas pero con "un gran potencial"

Durante la ponencia se presentó ses Feixes como un espacio "todavía muy degradado" pero con "un gran potencial" para continuar actuando mediante la colaboración entre administraciones, entidades y ciudadanía.

La jornada incluyó un debate en el que los asistentes reflexionaron sobre cómo trabajar conjuntamente para aprovechar las oportunidades que ofrece el reglamento europeo. De la sesión se desprendió, según la Alianza por el Agua, un amplio interés por la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión del territorio en Ibiza que sitúe la restauración ecológica en el centro de las políticas ambientales, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de poner límite a la presión urbanística y la masificación turística como punto de partida.