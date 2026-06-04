Un sistema de alarmas alertará si se fuerzan las puertas del hospital de Ibiza

"Son hechos absolutamente reprobables y mi condena es rotunda", afirma la consellera balear de Salud, Manuela García, cuando se le pregunta por los dos casos de presuntas agresiones sexuales registrados en el Hospital Can Misses. La responsable de salud insiste en que no se pueden comparar ambos casos, aunque reconoce que uno de ellos pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad del centro hospitalario.

García diferencia entre el caso ocurrido el pasado mes de mayo, en el que el acusado no estaba ingresado y accedió al hospital, según el Área de Salud, tras forzar dos puertas, y el episodio investigado en la Unidad de Psiquiatría, donde se trata de dos pacientes ingresados en una unidad de agudos. "Estamos hablando de dos temas muy diferentes", señala la consellera. "En uno sí puede quedar al descubierto que hay que reforzar la seguridad, en el otro estamos hablando de pacientes con una patología mental y en una situación aguda", añade.

La consellera subraya que el caso ocurrido en la unidad psiquiátrica está en manos de la Justicia y evita avanzar más detalles. "Hay que denunciarlo siempre, pero está en manos de la Justicia y habrá que aclararlo", apunta. Afirma que el Área de Salud no tiene conocimiento de otras agresiones sexuales en Can Misses y recalca que se trata de "hechos absolutamente excepcionales".

Aun así, la responsable de Salud sostiene que el hospital trabaja ya en una línea de refuerzo de la seguridad. "Se han tomado y se seguirán tomando más medidas para potenciar la seguridad del centro y que esto no vuelva a ocurrir", señala.

Más control en los accesos y alarmas en puertas

El Área de Salud ya aplica varias medidas de seguridad en Can Misses y prepara nuevas actuaciones. Entre lo más destacado, el hospital trabaja en un sistema de alarmas y luces en las puertas para que, en caso de que alguien intente forzarlas, se active un aviso inmediato, el cuál está en desarrollo y pronto estarán activas. Por otro lado, el centro también proyecta charlas de concienciación con la empresa de seguridad y suma un vigilante más por turno. En la misma línea, el hospital mantiene reuniones con la Policía Nacional y con la sociedad concesionaria del hospital para analizar nuevas posibilidades de mejora. "La seguridad es ahora un asunto en el que tenemos el foco", trasladan desde Can Misses y García confirma que también se adelanta el refuerzo previsto para verano y que habrá un incremento extra de personal de seguridad "dentro de poco".

También se modifican los accesos privados, es decir, las puertas utilizadas únicamente por el personal. Estos puntos de entrada funcionan ahora con tarjeta identificativa o código de acceso, una medida que se amplía a nuevas puertas del recinto. Desde la gerencia del centro reconocen que los últimos episodios ocurridos obligan a introducir medidas más restrictivas. "No vamos a suponer que cualquiera que entra es un agresor, pero sí hay que tomar medidas de control", señala.

Cabe destacar que el hospital ya ha tomado algunas medidas: Una ha sido acortar el horario de acceso por la entrada principal. Antes, esta puerta permanecía abierta hasta las 23 horas, aunque el celador dejaba de estar presente a las 21.30. Ahora, el cierre del hospital y la salida del celador coinciden a las 22 horas, por lo que desde ese momento no puede acceder nadie por la entrada principal.

Otra de las actuaciones en marcha es una campaña interna de concienciación dirigida a los profesionales. Bajo el lema 'Eres los ojos de nuestros pacientes', el mensaje aparece en los salvapantallas del hospital y busca implicar a todo el personal, no solo a los vigilantes de seguridad. El objetivo es que los trabajadores pregunten a cualquier persona que vean desorientada o en una zona que no corresponde: a dónde va, cuál es su destino o si necesita ayuda. Por su parte, García defiende esta línea de trabajo y afirma que los hechos obligan a mirar el entorno "con otros ojos".