Actividad física
Aquafitness gratis para mayores en Ibiza: Sant Antoni abre la inscripción para sus talleres de verano
El Ayuntamiento organiza sesiones matinales en la playa de Caló des Moro para fomentar un envejecimiento activo y saludable
El Ayuntamiento de Sant Antoni organiza este verano talleres gratuitos de aquafitness dirigidos a las personas mayores de 65 años del municipio, que se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto en horario de mañana en la playa de Caló des Moro.
La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni vuelve a impulsar esta actividad, y explica que contará con la colaboración de la profesional Maria Adelina Cristóbal Torres. Las sesiones consistirán en aquafitness, una disciplina que combina ejercicios de gimnasia dentro del agua y que, según explica el Consistorio, favorece la actividad física "de manera suave y adaptada".
El departamento de Bienestar Social señala que esta iniciativa tiene como objetivo fomentar hábitos de vida saludables entre la población mayor del municipio y "promover un envejecimiento activo y saludable". El Ayuntamiento añade que con estos talleres se da continuidad a un programa que, según sostiene, "ha tenido una gran acogida y éxito entre la gente mayor del municipio".
Las inscripciones se realizarán por orden de llegada los días 10 y 11 de junio, de 10 a 13 horas, en el Espai Jove Sant Antoni, situado en la calle Ramón y Cajal, 19. Para formalizar la inscripción será necesario presentar el DNI y la tarjeta sanitaria. En caso de que una persona actúe en representación de otra, deberá aportar una autorización firmada y una copia de los DNI tanto de la persona interesada como del representante.
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