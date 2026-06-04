Más de 200 alumnos de Ibiza protagonizan el cierre de 'El Agua en la Escuela'

El Centre Cultural Jesús acogerá este viernes el acto de clausura de 'El Agua en la Escuela', un proyecto de educación ambiental que ha acercado a cientos de estudiantes de Ibiza a la importancia de la gestión sostenible de los recursos hídricos y la conservación del entorno natural.

La jornada, que coincide con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, reunirá a más de 200 alumnos de cinco centros educativos de la isla. Durante el encuentro, los participantes expondrán algunas de las experiencias, reflexiones e iniciativas que han desarrollado a lo largo del curso en torno al agua, la sostenibilidad y los retos ambientales que afronta Ibiza.

El programa incluirá la entrega de reconocimientos a los centros participantes, la proyección de vídeos realizados por el alumnado y una propuesta sonora inspirada en los sonidos de la naturaleza de la isla.

El evento también ofrecerá la oportunidad de conocer la visión de los más jóvenes sobre el medio ambiente y los desafíos ecológicos del territorio. Los estudiantes compartirán sus aprendizajes y aportarán propuestas para fomentar una mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía.

La organización ha señalado que entre las 11.30 y las 11.45 horas se llevará a cabo el acto de reconocimiento a los centros educativos.

Con esta iniciativa, el proyecto 'El Agua en la Escuela' pone el broche final a un curso marcado por la educación ambiental, la participación estudiantil y el compromiso con la sostenibilidad.