Famosos en Ibiza
Vivian Wilson, no quiere ni oír hablar de su padre, Elon Musk: abandona una entrevista en Ibiza cuando le preguntan por él
La joven 'influencer' abandonó la entrevista en el evento de Desigual
Vivian Wilson, influencer estadounidense e hija trans de Elon Musk, protagonizó un momento incómodo durante una entrevista en Ibiza, en el evento organizado por Desigual el pasado martes, cuando abandonó la conversación con los medios justo después de que le preguntaran por su padre.
La charla, que transcurría de forma distendida, comenzó con preguntas sobre su estancia en España y su experiencia en la isla. Wilson confesó su entusiasmo por haber descubierto la isla, que nunca había visitado: "Es muy bonito. Nunca había estado en Ibiza antes, así que es maravilloso. Hay mucha naturaleza, es precioso".
También destacó lo especial de su participación en el 40 aniversario de la marca de moda: "Es realmente algo especial… estoy muy contenta y honrada de estar aquí, especialmente en el aniversario", en referencia a su presencia en la celebración organizada por la firma.
Sin embargo, la situación cambió cuando uno de los entrevistadores mencionó a su padre. Tras la pregunta "¿Tu padre, el mejor, no?", Wilson reaccionó con desconcierto: "¿Mi qué? ¿Perdón?". El periodista insistió: "Tu padre". A partir de ese momento, la joven decidió abandonar la entrevista y se retiró del lugar sin responder a la cuestión.
Un padre muy medático
Elon Musk es una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico y empresarial. Es fundador de compañías como Tesla y SpaceX, y actual propietario de la red social X (antes llamada Twitter). También es conocido por su papel en el desarrollo de la exploración espacial privada y la industria de vehículos eléctricos, así como por su constante presencia mediática y sus declaraciones polémicas en redes sociales.
En este contexto, la reacción de Wilson se produce en medio de una relación familiar mediática y marcada por el distanciamiento público entre ambos desde su transición de género y cambio legal de identidad.
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