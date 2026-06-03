El álbum
Visita a los talleres de patronaje y artesanía del Consell
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La consellera de Promoción Económica, Maria Fajarnés, visitó la pasada semana los talleres de patronaje, confección y artesanía tradicional impulsados por el Consell de Ibiza. La oferta formativa, ya finalizada, recibió 337 solicitudes y contribuye a preservar los oficios tradicionales y el patrimonio cultural pitiuso.
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