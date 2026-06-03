Parking
Vecinos de es Gorg denuncian que no les permiten aparcar junto a las obras del centro de baja exigencia
Afirman que la Policía Local multa a los vehículos estacionados en el espacio contiguo a las obras
Jerónimo Marín
Vecinos del polígono industrial es Gorg declararon a este rotativo que las autoridades multan y se llevan al depósito municipal los vehículos estacionados junto a las obras del centro de baja exigencia, a pesar de que estas obras están paralizadas desde el pasado mes de diciembre.
Empleados de distintos comercios afirman haber visto varias grúas transportando vehículos hasta el depósito municipal, situado en el mismo polígono.
"Las obras restan espacios de parking"
"Con la falta de aparcamiento que hay en Ibiza, no dejan aparcar en los espacios que hay junto a las obras. Pero están paradas", declararon a este rotativo. "Las obras restan espacios de parking, y si ven vehículos aparcados junto a las obras, los multan y se los llevan", aseguran.
Este aparcamiento es uno de los más próximos a la zona del puerto de Ibiza y lo frecuentan muchos residentes de la ciudad. Además, se encuentra frente a centros industriales, gimnasios y hasta un centro de danza, donde los usuarios suelen estacionar durante todo el año.
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