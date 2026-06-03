Turismo en Ibiza: «Estamos a la espera del Ayuntamiento de Sant Josep para abrir el ‘parking’ de Cala d’Hort este verano»

Un año después de que el Ayuntamiento de Sant Josep lograra desbloquear in extremis, a finales de junio, la apertura del aparcamiento de Cala d’Hort, la historia puede repetirse. La temporada turística ha vuelto a arrancar con el principal parking de acceso a una de las calas más visitadas de Ibiza cerrado, mientras la propiedad de los terrenos, Sabinas de Cala d’Hort, S.L., «espera una respuesta» municipal para sentarse a negociar un nuevo acuerdo temporal que permita abrirlo este verano.

La sociedad propietaria ha remitido este martes a Diario de Ibiza una nota de prensa para aclarar su postura tras las informaciones aparecidas en los últimos días sobre la situación del aparcamiento. En ella, la empresa asegura que ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento de Sant Josep para pactar la reapertura del espacio durante la temporada estival y, al mismo tiempo, avanzar en «un modelo de gestión estable» a largo plazo.

El precedente más inmediato está en el verano pasado, cuando el parking acabó abriendo casi dos meses después del inicio oficial de la temporada turística tras un acuerdo entre el Consistorio y la propiedad. Entonces, el Ayuntamiento asumió provisionalmente la gestión del terreno, de unos 7.000 metros cuadrados y con capacidad para alrededor de 200 vehículos, después de pactar un alquiler limitado a esa temporada, con un coste de 8.000 euros. Ahora, Sabinas de Cala d’Hort traslada a Sant Josep su «disposición a alcanzar nuevamente un acuerdo temporal similar», pero reclama que se aborde también el futuro del aparcamiento.

La administradora única de Sabinas de Cala d’Hort, Valle de la Riva, sostiene que la voluntad de la propiedad es desbloquear la situación cuanto antes. «Estamos a la espera de respuesta del Ayuntamiento de Sant Josep para reunirnos, llegar a un acuerdo y proceder con la apertura del parking para este verano, así como para acordar el modelo de gestión a largo plazo», señala. «Nuestro único objetivo sigue siendo garantizar la actividad en la zona de forma ordenada y segura», añade De la Riva.

La propiedad recuerda que la tramitación administrativa y urbanística del proyecto se inició en 2016. Desde entonces, según expone, el aparcamiento ha permanecido abierto gratuitamente al público y ha prestado de hecho un servicio esencial para ordenar el acceso a la playa.

Sabinas de Cala d’Hort subraya que durante prácticamente una década ha asumido las responsabilidades y riesgos derivados del uso intensivo de la finca. Entre ellos cita la seguridad, la limpieza, la gestión de residuos, los accesos, los riesgos de incendio y la conservación del entorno. La sociedad defiende que el parking ha contribuido a ordenar la llegada de vehículos a una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental y sometida cada verano a una fuerte presión turística.

Conductas incívicas

Según la empresa, esa presión se ha agravado en las últimas temporadas. En su comunicado, la propiedad alude a episodios de acumulación de residuos, eventos ilegales, conductas incívicas, riesgos de incendio y daños tanto al medio ambiente como a la propiedad privada. Sabinas de Cala d’Hort subraya que, ante esa situación, decidió hace unas semanas cerrar provisionalmente el aparcamiento.

La sociedad justifica la medida como una decisión temporal para «reducir la presión sobre la zona» hasta que la actividad pueda regularizarse con «un marco jurídico y operativo estable». La propiedad asegura que el cierre responde a «la necesidad de priorizar la seguridad de las personas, la protección medioambiental y una gestión del espacio con garantías».

El comunicado también recuerda que el verano pasado la propiedad y el Ayuntamiento alcanzaron un acuerdo provisional que permitió mantener abierto el parking. Aquella solución, según Sabinas de Cala d’Hort, se adoptó mientras continuaban las negociaciones para definir un modelo de gestión a largo plazo.

Desde entonces, afirma la empresa, se han seguido estudiando «distintas alternativas». Sin embargo, la sociedad considera que «las propuestas formuladas hasta ahora por la Administración no garantizan un modelo equilibrado y viable a largo plazo». A su juicio, cualquier solución debe «compatibilizar el interés general del aparcamiento, la protección medioambiental de Cala d’Hort, el respeto a la propiedad privada y la viabilidad del servicio».

Pese a esas diferencias, Sabinas de Cala d’Hort insiste en que mantiene su disposición al diálogo y a la colaboración institucional. La empresa asegura que ha trasladado al Ayuntamiento su voluntad de repetir este verano «un acuerdo temporal similar al del año pasado», con el fin de reabrir el parking cuanto antes.

La propiedad reclama ahora una reunión con el Consistorio para concretar esa hoja de ruta conjunta. Su planteamiento pasa por dar una respuesta inmediata a la temporada estival y, al mismo tiempo, avanzar en una fórmula estable que evite que la situación del aparcamiento vuelva a quedar pendiente de acuerdos provisionales cada verano.

Sabinas de Cala d’Hort concluye que la prioridad debe ser proteger Cala d’Hort y garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este enclave «de forma ordenada, segura y respetuosa con el medio ambiente». La apertura del parking queda, según la propiedad, pendiente de que el Ayuntamiento responda a la solicitud de reunión y se pueda cerrar un acuerdo para este verano.