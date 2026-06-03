Trasladan las trampas de serpientes al oeste de Ibiza para “defender los islotes” y proteger las lagartijas

“Una acción de emergencia”. “Una guerra a largo plazo”. “Frenar el frente de invasión”. Estas tres frases seguro que han sido pronunciadas alguna vez en una reunión del Estado Mayor de Ucrania, pero también han sido dichas este miércoles durante un encuentro técnico sobre la lagartija endémica de las Pitiusas mantenido entre el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, la ibicenca Anna Torres; el jefe del Servei de Protecció d’Espècies, Tomeu Moragues, y la técnica bióloga superior del este servicio, Irene Garreria, con la prensa en Can Marines. El léxico tiene ese explícito tono bélico porque la situación que atraviesa la Podarcis pityusensis es catastrófico, lo que ha obligado a la conselleria a tomar una serie de medidas extremas para salvaguardar la supervivencia de esta especie: “Somos conscientes del problema. La situación es muy grave, no lo voy a esconder”, indica Simonet, que avisa de que la solución, si se encuentra, no es a corto plazo, a uno o dos años: “Es una guerra a largo plazo”. Del futuro sobre esa especie sólo hay, en estos momentos, “incertidumbre”. Hasta el momento, en ningún lugar del mundo ha sido posible erradicar las serpientes de las islas que han invadido. El caso extremo es Guam, donde todo lo que podía ir mal, fue a peor.

La “nueva estrategia” para este año pasa, en primer lugar, por “mover a las zonas costeras del oeste” buena parte de las trampas existentes con la intención, ojo, de “defender los islotes”. Precisamente, ya se ha confirmado el exterminio de las lagartijas en una decena de islotes, los cuales “machacan” los ofidios en cuanto alcanzan a nado, según Garreria. Los técnicos incluso han comprobado cómo, tras arrasar la isla de Santa Eulària, las culebras de herradura cruzaron hasta la cercana Redona, situada a 400 metros, para seguir zampando lagartijas endémicas.

115 trampas en islotes

El propósito que se persigue es que con las 1.900 trampas desplegadas se logre “frenar el frente de invasión”, que se dirige del noreste al suroeste y que “es muy difícil parar”. A modo de Línea Maginot: esperemos que no se repita lo ocurrido con esa muralla fortificada gala durante la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes burlaron sin despeinarse. Incluso se instalarán 114 trampas en 15 islotes (muchas de ellas en la Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell y los islotes de Ponent), 180 en el Parque Natural de ses Salines y 85 en Cala d’Hort y el Racó de sa Pedrera. Eso en el caso de Ibiza, porque en Formentera se mantendrán las 500 trampas ya existentes, reforzando Can Marroig, las afueras de la Savina y desde es Racó de ses Ampolles hasta Punta Alta.

En esta nueva estrategia se mantiene el esfuerzo de captura durante el invierno, pues se ha detectado que algunos individuos “permanecen activos” durante esa estación

En esta nueva estrategia se mantiene el esfuerzo de captura durante el invierno, pues se ha detectado que algunos individuos “permanecen activos” durante esa estación, en la que cada vez hay más días cálidos. Asimismo, se incrementa el personal: se suman a esta lucha una técnica de protección de especies, que trabajará en la isla, y dos nuevos técnicos del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib) para la captura de especies, de los que en estos momentos hay siete dedicados a esa tarea.

Paralelamente, se iniciará este año una nueva campaña de inspecciones de viveros para comprobar que aplican las medidas requeridas legalmente para evitar el traslado de ofidios en árboles ornamentales. En 2025, la conselleria de Medio Natural llevó a cabo 94 inspecciones en viveros e instalaciones vinculados a la venta de ese tipo de plantas: en ese primer año de inspecciones (aunque la ley que regula este control es de 2023) los agentes de Medio Ambiente levantaron 21 actas por diversos incumplimientos (por ejemplo, por tener trampas sólo como decoración, sin ratón dentro). Se han abierto cuatro expedientes sancionadores.

Se buscan zoológicos para criar lagartijas endémicas

Ante una situación tan grave, ante la posibilidad de que este endemismo pitiuso acabe desapareciendo, han tomado otra medida drástica: la cría ex situ, es decir, fuera de la isla, en zoológicos peninsulares. Este programa, fundamentado en estudios genéticos, comenzó en 2025 con la extracción de individuos seleccionados en las dos islas principales, Ibiza y Formentera. Y en este 2026, en abril, se llevó a cabo la segunda operación de captura, esta vez de ejemplares de cinco islotes, “los más amenazados”. ¿Por qué sólo cinco? Porque no hay espacio: el Zoológico de Barcelona, que posee instalaciones preparadas para este tipo de iniciativas científicas, “sólo podía acoger cinco poblaciones”.

¿Y por qué esos cinco islotes? Se toma la decisión tras realizar un análisis de riesgos que evalúa diferentes factores para establecer de qué poblaciones es más urgente proceder a la extracción de individuos, bien por características geográficas del islote, bien por proximidad al área de invasión o bien por unicidad (cualidad de ser único) genética. Y las prioridades van cambiando. Tagomago, por ejemplo, es ahora mismo una prioridad, indican los técnicos.

En abril pasado se capturaron siete ejemplares en el islote de Cala Salada (cuatro hembras y tres machos); seis (tres machos y tres hembras) en ses Margalides; siete en s'illa Murada (cuatro hembras y tres machos), seis en el illot de sa Sal Rossa (tres y tres), y siete en en Caragoler (cuatro hembras y tres machos). Estos 33 ejemplares se encuentran en el Zoo de Barcelona. Además, el Bioparc de Valencia ha comenzado también a criar una línea de lagartijas de Formentera.

'Cápsulas de vida' fuera de las islas

Lo ideal sería que fueran ‘salvados’ ejemplares de cada uno de los islotes existentes en las Pitiusas, crear ‘cápsulas de vida’ para cada uno de ellos, pero hay “un problema de espacio” que se intenta solventar a través de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) con varios zoológicos. Y en eso están, según confirma la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, que apunta que para ello “no habrá que esperar diez años” (seguramente porque, de seguir así, se llegaría tarde): espera que, a más tardar, entre 2026 y 2027 ya hayan logrado, mediante esta “acción de emergencia”, capturar individuos endémicos de cada una de las pequeñas islas que hay alrededor de Ibiza y Formentera, que no son pocas.