Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección

La casa de sa Punta de Dalt, o Can Mosson, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura rural tradicional que sigue en pie en plena ciudad de Ibiza. Como todas las edificaciones de estas características, está protegida por su valor histórico y etnográfico, de manera que sus elementos estructurales y su configuración deberían permanecer intactos a pesar de la actividad que se desarrolle en su recinto. Sin embargo, en los últimos días, tras una reforma para reconvertirla en la nueva sede de la marca de ropa Deus Ex Machina en Ibiza, su fachada ahora sorprende por el gran mural de un motorista pintado en negro sobre la tradicional pared blanca.

Salta a la vista que esta decoración vulnera la normativa que preserva estos valores arquitectónicos, puesto que Can Mosson forma parte del catálogo de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Ibiza y la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico (Ciotupha) aprobó su declaración como bien catalogado. Concretamente, tal y como recoge el catálogo municipal, esta casa pagesa está protegida en "grado A", una figura que corresponde a la categoría de protección integral.

Tal y como establece el Plan Territorial Insular, todos los inmuebles amparados por esta figura, "por su elevado valor arquitectónico y la continuidad en su uso, exigen la conservación en su estado primigenio. Solo admitirán obras de consolidación, conservación y restauración".

Es decir, como ayer confirmó el Ayuntamiento de Ibiza a este diario, esta intervención sobre la fachada de Can Mosson no se ajusta a la normativa y "se les avisará de que deben retirar estas pintadas". El Consistorio también precisó que, en este caso, la institución que debe velar por mantener la integridad del inmueble es el Consell de Ibiza.

En los últimos años, Can Mosson había funcionado como restaurante, hasta que hace unos días reabrió de la mano de la marca de ropa australiana Deus Ex Machina combinando la venta de prendas con una cafetería. Hasta hace 10 años, esta finca acogía una vez al año una ballada de pou de la Colla de Vila, ya que, además de la casa pagesa, cuenta con un pozo también protegido por la normativa de patrimonio.

El precedente de la Marina

Se da la circunstancia de que, justo hace un año, se dio un caso prácticamente similar en el barrio de la Marina que, al igual que todo el casco antiguo de la ciudad, está afectado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri), que garantiza la conservación de su arquitectura tradicional.

Imagen de archivo del mural de Maradona, retirado en junio del año pasado. / J.A.C.

En aquella ocasión, una pizzería napolitana alteró la fachada de un edificio histórico, en la calle Manel Sorà, con un mural de Diego Armando Maradona, además de pintar otros elementos decorativos que también vulneraban el Pepri. Tras la noticia publicada por este diario, el Ayuntamiento envió a un celador municipal para abrir un expediente urbanístico y ordenar que se restableciera la imagen original del inmueble.