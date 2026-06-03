Sant Joan celebra sus fiestas patronales con casi dos meses de música, tradición y actividades para todos los públicos
La programación se desarrollará del 12 de junio al 2 de agosto e incluirá conciertos, teatro, deporte, talleres, propuestas infantiles y 'ball pagès'
Sant Joan de Labritja ya tiene listo el programa de sus fiestas patronales de 2026, una agenda amplia y festiva que se desarrollará entre el 12 de junio y el 2 de agosto y que reunirá actividades culturales, musicales, tradicionales, deportivas, infantiles y de convivencia vecinal.
Las fiestas arrancarán el viernes 12 de junio con una doble inauguración expositiva en la Sala de Exposiciones de la Iglesia. Por un lado, se abrirá la muestra fotográfica ‘Entre Artesans i Ballades’, de Vicent Marí Torres Serra, organizada por el Grup Cultural de Sant Joan de Labritja. Por otro, se inaugurará la exposición de los alumnos de los talleres de espardenyes y ropa tradicional, a cargo del Grup Folklòric sa Colla de Labritja. Ese mismo día también tendrá lugar la presentación de las categorías de fútbol de la S.E. Penya Independent en la Plaça d’Espanya, con hinchables en el Carrer de l’Ajuntament Vell para animar el inicio de las celebraciones.
La programación continuará con varias actividades vinculadas a la Escola Municipal de Música, como el concierto de alumnos de saxofón del domingo 14 de junio y las audiciones del lunes 15 y el jueves 18, todas ellas en la iglesia de Sant Joan. También habrá un taller de velas para personas empadronadas en el municipio, con plazas limitadas, el miércoles 17 de junio en la sala de plenos del Ayuntamiento.
El viernes 19 de junio será el turno del final de curso de los alumnos de la Escola de Sant Joan y de la celebración del 50 aniversario del centro, mientras que el sábado 20 la Plaça d’Espanya acogerá una clase abierta con motivo del Dia Internacional del Yoga y la fiesta 'Sant Joan Dance', que se prolongará de 18 a 2 horas.
Uno de los momentos más entrañables llegará el domingo 21 de junio con el Dia des Majors, que incluirá misa solemne, ball pagès a cargo de sa Colla de Balansat, comida en el Restaurant Ses Arcades y la representación teatral ‘Un viatge regalat’, del Grup de Teatre es Cubells, en la Plaça d’Espanya.
De la Nit de Sant Joan al día grande
La tradicional Nit de Sant Joan, el martes 23 de junio, llenará el pueblo de música y ambiente festivo. La noche contará con Dj Toni Torres, Groove Garage, Aiyé Batucada y la esperada encesa dels Nou Focs en el aparcamiento situado detrás de la iglesia. La fiesta seguirá en la Plaça d’Espanya con Dj Sr. Cardona y Dj JohnSax, y en el Carrer de l’Ajuntament con Andy Grandez y Adam Barquín.
El miércoles 24 de junio, Dia de Sant Joan, se celebrará la misa solemne, la procesión y la ballada popular a cargo de sa Colla de Labritja, con bunyols y orelletes ofrecidos por el Ayuntamiento. La jornada incluirá también una exposición de vehículos antiguos, música en directo con Eliberto y el tradicional Concurso internacional de macarrons de Sant Joan en la Plaça d’Espanya.
Las propuestas familiares continuarán el viernes 26 de junio con una fiesta de la espuma, un espectáculo de burbujas en el patio de la escuela y una sesión de cine infantil al aire libre en la Plaça d’Espanya.
El sábado 27 de junio combinará literatura y naturaleza con la presentación del libro ‘Amílcar, el gran navegante fenicio’, de Joan Bonet Cardona, en los porches de la iglesia, y una caminata de luna llena con salida desde la plaza de la iglesia. Para participar será necesario inscribirse previamente a través del correo inscripcions@santjoandelabritja.com.
Las fiestas se prolongarán durante el mes de julio con una jornada de puertas abiertas con hinchables en la Piscina Municipal, el sábado 4 de julio, y con la presentación del libro infantil ‘Les emocions que ens envolten’, de Verónica Pérez, el viernes 24 de julio, seguida de merienda y juegos en la plaza.
El programa concluirá el domingo 2 de agosto con una ballada popular en el Pou de Labritja, situado detrás del Hostal-Restaurant Ses Arcades, en una despedida marcada por la tradición y el espíritu de comunidad.
Desde el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja se invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en unas fiestas pensadas para todas las edades, con una programación que combina música, cultura, deporte, patrimonio, actividades familiares y tradiciones populares para mantener vivo el espíritu de Sant Joan.
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