Sa Peixateria renace como revulsivo social y cultural del casco antiguo de Ibiza

Tras más de dos décadas cerrado al público, el histórico mercado de pescado de Vila, Sa Peixateria, vuelve a la vida reconvertido en un centro polivalente destinado a acoger todo tipo de actividades culturales y sociales. Más allá de la oferta que albergue el nuevo espacio, el objetivo que se propone el Ayuntamiento de Ibiza es que sea un revulsivo para dinamizar no solo el barrio de la Marina, sino también el de sa Penya, especialmente durante el invierno.

La inauguración de Sa Peixateria se ha celebrado en la tarde de este miércoles ante más de 300 personas y con una gran expectación por comprobar el nuevo estado de un edificio tan emblemático del casco histórico: «Forma parte de nuestra historia y de la memoria de muchas generaciones de ibicencos», en palabras del alcalde, Rafael Triguero.

Antes de los discursos inaugurales, ya se había formado una gran cola en la calle Manuel Sorà a la espera de que abrieran las puertas. Allí también se encontraba un par de vecinos de la Marina con una pancarta de protesta, reivindicando el proyecto para crear un mercado gastronómico con tienda de alimentación que se había planificado en el anterior mandato progresista.

La Colla de Vila se ha encargado de abrir la ceremonia con una exhibición de ball pagès. Tras ella, el alcalde ha descubierto la placa conmemorativa junto a la entrada principal, acompañado del vicepresidente del Govern balear, Toni Costa, y de la vicepresidenta segunda del Consell de Ibiza, Sara Ramon.

«Sa Peixateria nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro abierto a todo el mundo, un espacio vivo que reforzará la dinamización cultural y social del centro histórico», ha destacado el alcalde.

Tras los discursos, el espectáculo de ballet de ‘El Primer Trazo’, a cargo de Ibiza Dance Academy y dirigido por Yaima Arias, ha cerrado el acto inaugural para dar paso al cóctel de fiesta.

El reto arquitectónico

El interior del edificio sorprende de inmediato a quien hubiera conocido la vieja pescadería, que estuvo en funcionamiento hasta principios de siglo. A pesar de tener una superficie de 400 metros cuadrados, anteriormente disponía de muy poca amplitud debido a los puestos de venta y las zonas de refrigeración.

En cambio, la remodelación crea el efecto de que Sa Peixateria hubiera sido ampliada, gracias a que se han retirado todos los viejos elementos del mercado para dejar una gran sala completamente diáfana. El gran reto de los arquitectos responsables de la remodelación, el estudio Martínez y Huguet, ha sido eliminar las ocho columnas que sostenían la antigua cúpula de obra.

Evidentemente, era de obligado cumplimiento mantener la característica planta octogonal del inmueble original, inaugurado en 1872 y catalogado como bien patrimonial. Para ello, la nueva cubierta se levanta a partir de grandes vigas de madera que parten de cada uno de los vértices del edificio, reforzadas entre ellas con travesaños de menor tamaño, hasta unirse sobre el centro.

Panorámica de la plaza creada en el antiguo parking de sa Peixateria. / Vicent Marí.

La estructura de madera ideada por Martínez y Huguet no solo libera el espacio interior, sino que configura la imagen más reconocible de Sa Peixateria en su nueva etapa. Este espacio central, que servirá de auditorio, sala de exposiciones o cualquier otra actividad de carácter social y cultural, se completa con un almacén, un camerino y tres lavabos.

La sala tiene un aforo para 450 personas de pie o 250 sentadas, según ha detallado el concejal de Participación Ciutadana, Fran Torres, que pasa a asumir la gestión del nuevo centro polivalente. A falta de conocer la programación de actos, el Ayuntamiento de momento ha avanzado que este sábado Sa Peixateria acoge la gala de entrega de los Premis de Cultura Ciutat d’Ibiza.

La rehabilitación de Sa Peixateria ha supuesto doce meses de obras, con una inversión de 1,8 millones de euros provenientes de los fondos de Capitalidad.