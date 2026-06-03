Récord de presión humana: más de 212.000 personas el mismo día en Ibiza y Formentera a finales de marzo

Más de 212.000 personas (212.837, en concreto) coincidieron en Ibiza y Formentera el 31 de marzo de este año, una cifra que marca un nuevo récord de presión humana en las Pitiusas, según los datos compartidos este miércoles a través del Ibestat, la web de datos estadísticos del Govern balear. Ese día, el último del mes, fue el que registró el dato más elevado de personas en una misma jornada tanto en Ibiza como en Formentera. También en el total de las Baleares.

Esto supone un incremento respecto al mismo mes del año pasado, un aumento que está relacionado con la Semana Santa, que este año ha caído a finales de marzo y principios de abril. Así, el máximo indicador aumentó en las Pitiusas un 8,75% respecto a marzo de 2025, cuando el dato más elevado fue de 195.699 personas. En Formentera el incremento fue mayor (11,07%) que en Ibiza (8,26%). En el total de las islas el máximo de presión humana del mes de marzo fue un 9.84% superior que en el mismo mes del año pasado.

Curiosamente, el dato más bajo de presión humana registrado en marzo de este año fue, tanto en Balears como en Ibiza, inferior al mínimo del año pasado. En Ibiza, ese dato se contabilizó el 1 de marzo, cuando había 165.368, prácticamente las mismas que el año pasado, aunque un poco menos: 165.772, un 0,24% menos. Una situación diferente de la de Formentera, donde el 2 de marzo había 12.233 personas, el dato más bajo de marzo de este año, un 2,25% más que el mínimo de un año antes, cuando se registraron 11.963 personas al mismo tiempo en la isla

En el total de Balears el indicador mínimo se redujo un 0,31%, una reducción muy similar a la registrada en Ibiza, al pasar de 1.295.554 personas a 1.291.461, según los datos publicados en el Ibestat.

La media del mes, en cambio, ha aumentado tanto en Balears como en Ibiza y Formentera. En el caso de las Pitiusas la media registrada en marzo del año pasado fue de 187.243 personas en un mismo día, 3.000 menos que el indicador registrado de este marzo. En Ibiza la media también ha aumentado en unas 3.000 personas (de 174.360 a 177.238) y en Formentera, en unos 600: de 12.882 a 13.464 personas. En el total de Baleares, el incremento de la media ha sido de más de 31.000 personas: de 1.345.490 a 1.376.613.