Así puedes entrar gratis a la Pasarela Adlib de este sábado en el puerto de Ibiza

La Pasarela Adlib Ibiza abre sus puertas al público. La cita más esperada de la moda ibicenca se celebra este sábado 6 de junio a las 21 horas en la Plaça de sa Riba, al final del puerto de Ibiza, y la entrada será libre hasta completar aforo, según ha informado el Consell de Ibiza.

El público general que quiera asistir al desfile deberá acceder al recinto por el Carrer Andanes (los Andenes de toda la vida), desde la zona del Martillo, donde se encuentra el obelisco. La organización recomienda acudir con antelación, ya que el acceso dependerá de la disponibilidad de plazas en el espacio habilitado para esta edición.

A qué hora empieza el desfile

La Pasarela Adlib Ibiza comenzará este sábado 6 de junio a las nueve de la noche. La cita forma parte del programa de Adlib 2026, que se desarrolla los días 5 y 6 de junio con Futur Adlib y la pasarela principal.

El evento vuelve a situar el sello Adlib en el calendario nacional de la moda y celebra este año su 55ª edición, lo que la convierte en la pasarela más longeva de la moda española.

Un casting con 51 modelos internacionales

La edición de este año contará con 51 modelos internacionales, entre los que figuran algunos de los rostros más destacados del panorama nacional e internacional.

Entre las modelos que desfilarán por primera vez en Adlib destaca la portuguesa Vitoria Mota, una de las musas de Armani. La modelo ha trabajado en varias ocasiones para la firma italiana y en 2026 participó en dos de sus grandes citas: el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina y el desfile homenaje celebrado en la Semana de la Moda de Milán. En 2022 fue reconocida como mejor modelo por la revista GQ.

También debutará en la pasarela ibicenca la colombiana Eva Santos, una de las protagonistas de la última edición de MBFWMadrid, donde participó en siete desfiles y cerró el de Johanna Ortiz.

La cita contará además con el regreso de dos modelos españolas de gran trayectoria: Lucía López y Neus Bermejo, ambas con una consolidada carrera nacional e internacional.

Otros nombres destacados de la Pasarela Adlib 2026

El elenco de esta edición también incluye a la aragonesa de ascendencia escocesa Nieves Boucher, que debutó el pasado septiembre en exclusiva mundial para Prada y protagoniza el editorial de moda de Adlib Ibiza en el número de junio de la revista Marie Claire España.

Junto a ella desfilarán la holandesa Roxy Snijders, habitual de la Alta Costura de París, donde ha trabajado para firmas como Stephane Rolland, Pierre Cardin y Tony Ward; la portuguesa Beatriz Fernándes, que ha desfilado en Milán para firmas como Bally y protagoniza el editorial de Adlib Ibiza en la revista InStyle de mayo; la brasileña Mara Novaes; la francesa Lola Florez y las portuguesas Rita Silva y Sandra Ramos.