El PSOE califica de "ejercicio de propaganda y humo" el plan de seguridad de Sant Antoni para este verano

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sant Antoni ha respondido al plan de seguridad para este verano presentado este martes por el alcalde, Marcos Serra, con un comunicado en el que lo califica de "ejercicio de propaganda y humo" y exige "un giro drástico hacia la calidad turística" para afrontar los problemas de limpieza, ruido y seguridad del municipio. El anuncio municipal incluye un refuerzo de Policía Local, seguridad privada, equipos contra el intrusismo y convivencia, cámaras de vigilancia (un total de 119) y otros servicios durante la temporada turística.

Los socialistas califican en su nota la definición del plan por parte del equipo de gobierno como "el más ambicioso de la historia", de "maniobra de distracción" para, según sostienen, tapar "una realidad insostenible": que el equipo de gobierno "está impulsando el turismo de fiesta y excesos más que nunca, hipotecando el bienestar de los vecinos y vecinas".

El PSOE asegura que siempre ha defendido que "el camino tomado por el actual ejecutivo del Partido Popular no es el correcto" para paliar los problemas que sufre Sant Antoni. El grupo municipal insiste en que el origen del problema "no se soluciona únicamente con más presencia policial en momentos puntuales", sino con "un cambio estructural profundo".

Un "giro radical"

"No solo necesitamos más seguridad en las calles; lo que Sant Antoni necesita urgentemente es un giro radical hacia la calidad turística para disminuir los altercados de raíz. Cuatro agentes de refuerzo en el West End son un parche que llega tarde y que no frena el verdadero problema subyacente", considera el grupo municipal socialista.

El PSOE denuncia que, "lejos de acotar el turismo de borrachera", un problema histórico para la localidad, la gestión de Marcos Serra "está expandiendo este modelo a zonas que tradicionalmente eran tranquilas y residenciales". Según el grupo municipal, "ya no se trata solo de la saturación histórica en la calle Santa Agnès", el West End, sino que "el modelo de ocio descontrolado se está trasladando activamente a barrios como la zona de es Molí o ses Païsses, destrozando la convivencia y el descanso de las familias que allí residen".

Para los socialistas, los anuncios del alcalde son "políticas pantalla" diseñadas, según afirman, para "ocultar sus verdaderos intereses: seguir contentando a los grandes empresarios y a los sectores más poderosos que se lucran a costa de la calidad de vida de la ciudadanía de Sant Antoni".

"Dinamitación" del Plan Estratégico

El grupo municipal también hace una mención especial a la "dinamitación" por parte del PP del Plan Estratégico que, según recuerda, se inició durante la pasada legislatura progresista. Aquella hoja de ruta, sostiene el PSOE, "sentaba las bases para que Sant Antoni caminara de forma decidida hacia un nuevo modelo de municipio: más saludable, sostenible, limpio y seguro en todos sus aspectos".

Para el PSOE, "queda demostrado que las políticas cosméticas de Marcos Serra no sirven para nada". "Destruyeron un plan de futuro consensuado y transversal para volver al modelo del descontrol. Ahora intentan tapar las consecuencias con titulares grandilocuentes, pero los vecinos y vecinas de Sant Antoni ya no se dejan engañar por sus cortinas de humo", advierte el grupo municipal socialista.