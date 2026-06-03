El PP pide que el presidente de Aena explique en el Senado la reforma del aeropuerto de Ibiza

El Partido Popular ha registrado en el Senado la petición de comparecencia del presidente de AENA, Maurici Lucena, para que informe sobre la gestión de los aeropuertos de Baleares, una polémica que, según el PP, se ha agravado en los últimos meses y que tiene en Ibiza uno de sus principales focos por la "macroampliación" que, dicen los populares, está prevista en el aeropuerto. La solicitud llega después de que la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres, defendiera que el proyecto no supondrá más tráfico aéreo y admitiera que AENA ha fallado en la comunicación, lo que confirma lo publicado en el mismo sentido por Diario de Ibiza hace apenas dos semanas.

El senador Cristóbal Marqués en un comunicado esta iniciativa "a raíz del malestar generalizado con el funcionamiento y la planificación de las tres terminales de las Illes Balears y, en especial, con la macroampliación prevista en el de Ibiza, que cuenta con el rechazo frontal de la población ibicenca, ayuntamientos, Consell y Govern". "AENA ha de atender la realidad de cada isla y no guiarse única y exclusivamente por hacer más caja", afirma el senador en la nota.

El PP sostiene que Lucena debe dar explicaciones sobre las inversiones ejecutadas y las previstas, los proyectos de ampliación y modernización de las infraestructuras ya realizados y pendientes, así como sobre los proyectos de ampliación y modernización de las infraestructuras aeroportuarias.

Detalles sobre la planificación en el DORA III

"Es urgente que dé cuenta sobre las inversiones ejecutadas y las previstas, los proyectos de ampliación y modernización de las infraestructuras ejecutadas y las pendientes, así como de los proyectos de ampliación y modernización de las infraestructuras aeroportuarias", añade Marqués, que también reclama detalles sobre la planificación contemplada en los próximos Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORA), la relación de AENA con las instituciones baleares, las medidas adoptadas para afrontar la saturación operativa en temporada alta y los criterios seguidos en materia de promoción, publicidad y estrategia.

Marqués reconoce que "las inversiones son más que necesarias", pero defiende que deben dirigirse a "reforzar la seguridad, modernizar los servicios y mejorar la operatividad, entre otras cuestiones". "Lo que rechazamos es cualquier proyecto que tenga como consecuencia aumentar la capacidad de entrada de visitantes sin tener en cuenta los límites del territorio de cada isla”, agrega.

En este sentido, el senador popular recuerda que "los cuatro consells insulares y el Govern han asumido el reto de gestionar los límites del territorio concreto y están impulsando desde hace varios años medidas para contener los efectos de la presión turística y seguir avanzando hacia un modelo más equilibrado y sostenible". Por ello, ha considerado que "cualquier decisión que afecte al futuro de nuestras islas debería alinearse con ese trabajo, consensuarse y no comprometer los avances".

Otros problemas en Baleares

El PP enmarca la petición de comparecencia en una situación que, según Marqués, no se limita a Ibiza. "Aparte de la polémica con el aeropuerto de Ibiza, Mallorca reclama que la gestión aeroportuaria y las actuaciones de AENA sean coherentes con las políticas de contención turística y de turismo responsable que impulsan las instituciones de la isla, evitando iniciativas que proyecten una imagen contraria a este modelo como ha sucedido con la lona publicitaria estas semanas".

El senador también ha señalado que "Menorca exige que las decisiones sobre su aeropuerto se adopten escuchando al territorio y atendiendo sus necesidades reales, con inversiones útiles y una mejor planificación de infraestructuras y servicios que den respuesta a los problemas que sufren usuarios y trabajadores".

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Marqués ha citado como "el caso más evidente" el de la torre de control virtual de Menorca, que ha definido como "un proyecto fallido en el que se invirtieron millones de euros y años de trabajo para acabar reconociendo que no era la solución". "Todo mientras la torre actual continúa envejeciendo, acumulando problemas y funcionando con unas instalaciones que hace años debería haberse sustituido", concluye.