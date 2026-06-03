Socorrismo
Playas de Ibiza: Sant Antoni pone a punto a su equipo de socorristas para reforzar la seguridad
El Ayuntamiento ha acogido una jornada dirigida al personal de salvamento y primeros auxilios pensando en el inicio de la temporada de verano
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha acogido una jornada de formación dirigida al personal del servicio de socorrismo, salvamento y primeros auxilios con el objetivo, según ha informado el Consistorio, de seguir reforzando la seguridad en las playas del municipio y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.
La acción forma parte del programa de formación continua que debe desarrollar la empresa adjudicataria del servicio, responsable tanto de la formación teórica y práctica de su personal como de la actualización y reciclaje periódico de conocimientos. Durante la jornada se revisaron procedimientos de actuación, protocolos de emergencia y aspectos relacionados con la coordinación de los equipos de intervención.
Además de la formación teórica, el personal participa de manera periódica en ejercicios de entrenamiento y simulacros destinados a evaluar su rendimiento, mantener una óptima condición física y asegurar que sus conocimientos se encuentren permanentemente actualizados. Estos ejercicios se realizan cada quince días, con una duración mínima de una hora y fuera del horario habitual del servicio.
En la sesión celebrada en el Ayuntamiento, los socorristas repasaron los planes de salvamento específicos de cada playa del municipio, analizaron distintos escenarios de actuación y reforzaron la coordinación entre los miembros del equipo. Este trabajo, según el Ayuntamiento, permite unificar criterios de intervención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
El Consistorio destaca que la formación continua es "una herramienta fundamental para garantizar un servicio de máxima calidad y seguridad". También subraya que "la prevención salva vidas" y que contar con profesionales preparados, entrenados y coordinados "resulta esencial para actuar con rapidez y eficacia cuando cada segundo cuenta".
El Ayuntamiento señala asimismo que estas jornadas contribuyen a fortalecer la cohesión del equipo humano que presta servicio en las playas de Sant Antoni, favoreciendo la comunicación, la confianza y el trabajo conjunto ante cualquier emergencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Un retrato de Hitler en el despacho del jefe de la Policía de Ibiza que firmó la orden de deportación de judíos alemanes
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003