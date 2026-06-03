Playas de Ibiza: Sant Antoni pone a punto a su equipo de socorristas para reforzar la seguridad

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha acogido una jornada de formación dirigida al personal del servicio de socorrismo, salvamento y primeros auxilios con el objetivo, según ha informado el Consistorio, de seguir reforzando la seguridad en las playas del municipio y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.

Formación específica para socorristas en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

La acción forma parte del programa de formación continua que debe desarrollar la empresa adjudicataria del servicio, responsable tanto de la formación teórica y práctica de su personal como de la actualización y reciclaje periódico de conocimientos. Durante la jornada se revisaron procedimientos de actuación, protocolos de emergencia y aspectos relacionados con la coordinación de los equipos de intervención.

Además de la formación teórica, el personal participa de manera periódica en ejercicios de entrenamiento y simulacros destinados a evaluar su rendimiento, mantener una óptima condición física y asegurar que sus conocimientos se encuentren permanentemente actualizados. Estos ejercicios se realizan cada quince días, con una duración mínima de una hora y fuera del horario habitual del servicio.

Formación específica para socorristas en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

En la sesión celebrada en el Ayuntamiento, los socorristas repasaron los planes de salvamento específicos de cada playa del municipio, analizaron distintos escenarios de actuación y reforzaron la coordinación entre los miembros del equipo. Este trabajo, según el Ayuntamiento, permite unificar criterios de intervención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

El Consistorio destaca que la formación continua es "una herramienta fundamental para garantizar un servicio de máxima calidad y seguridad". También subraya que "la prevención salva vidas" y que contar con profesionales preparados, entrenados y coordinados "resulta esencial para actuar con rapidez y eficacia cuando cada segundo cuenta".

El Ayuntamiento señala asimismo que estas jornadas contribuyen a fortalecer la cohesión del equipo humano que presta servicio en las playas de Sant Antoni, favoreciendo la comunicación, la confianza y el trabajo conjunto ante cualquier emergencia.