Pepe Navarro, indiferente a la lesión de Yvonne Reyes en 'Supervivientes' al llegar a Ibiza: "El médico es el que tendrá que decir algo"

Ivonne Reyes, una de las concursantes favoritas de 'Supervivientes 2026', vio truncado su paso por el reality el pasado martes. Durante una exigente prueba de recompensa sufrió una aparatosa caída que obligó a los servicios médicos a evacuarla de urgencia. Dos días después se confirmó que debía abandonar Honduras de inmediato para regresar a España y someterse a una operación en una pierna, lo que puso fin antes de lo previsto a su aventura en el programa.

La presentadora confirmó este martes, a través de sus redes sociales, que ya pasó por quirófano y que se encuentra bien, aunque todavía afronta una larga recuperación. "Hay que hacer una parada en el camino para recuperar y volver con más fuerza… Gracias por dejarte la vida en cada prueba cada día de esta aventura. Has sido un orgullo, la mejor elección y nuestra ganadora", señalaba un mensaje de una cuenta de fans en Instagram. En el hospital, Ivonne Reyes recibe el apoyo y la compañía de su hermana y de su hijo, Alejandro Reyes.

Un duro revés que Pepe Navarro ha afrontado con indiferencia tras su llegada a Ibiza junto a su novia, Verónica Schmidt, con la que mantiene una discreta relación desde hace más de un año. "Deja ya esos temas…", expresó el presentador al ser sorprendido por las cámaras a última hora de la noche de este martes en el aeropuerto. Además, afirmó que no sabía nada sobre la intervención de Ivonne Reyes ni sobre su abandono del reality.

"Pero bueno, qué barbaridad. Es que no sé de qué me habláis. Yo no tengo nada que decir de eso, el médico es el que tendrá que decir algo, ¿no?", zanjó. El presentador tampoco reveló cómo se encuentra ni cómo evoluciona su relación con Verónica Schmidt, que ha optado por mantenerse en un segundo plano.