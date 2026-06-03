Un fallo con el hormigón paraliza desde diciembre el centro de baja exigencia de es Gorg de Ibiza

Si el centro de baja exigencia de es Gorg fuese una persona, este año habría alcanzado la mayoría de edad. La idea de este proyecto surgió en el año 2008 de la mano de la Mesa de exclusión social, de la que participan el Consell Insular y los ayuntamientos de la isla, y lo aprobó dos años más tarde, en 2010, el Consell de Ibiza, presidido entonces por el socialista Xico Tarrès. Su concepción fue fruto de un amplio consenso entre todos los agentes sociales, incluido Cáritas, y los partidos políticos de distintos signos. Desde entonces, este proyecto destinado a atender a las personas sin hogar de Ibiza ha visto la isla transformarse en un gigante del lujo mientras las personas más necesitadas siguen esperando una solución real. La fecha de apertura inicial estaba prevista para 2012. A día de hoy, aún no ha abierto sus puertas.

Tras muchas modificaciones del proyecto y numerosos cambios de gobierno, el paso decisivo llegó finalmente en agosto de 2025, cuando se puso la primera piedra del proyecto. "La gestión de este proyecto ha tardado mucho, porque ha habido varias fases y también dificultades por la titularidad del terreno", declaró entonces el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

Imagen de las obras del centro de baja exigencia de es Gorg, paralizadas desde 2025 / Jerónimo Marín

Cuando finalicen las obras, el centro contará con 73 plazas residenciales, frente a las 59 previstas inicialmente, y dispondrá de un centro de día en la planta baja, con el objetivo de atender a personas en situación de calle y favorecer su reintegración social y autonomía y evitando que se convierta en un recurso asistencial crónico. El edificio, diseñado por el arquitecto Antoni Marí, tendrá tres plantas y espacios exteriores con huertos urbanos, perrera, zonas de estancia, ocio y aparcamiento. En su interior incluirá servicios como recepción, comedor, aula taller, salón de actos, lavandería, consigna, ropero, cocina, baños, vestuarios, habitaciones, despachos, oficinas y espacios de trabajo administrativo. El coste total del proyecto asciende a un máximo de 7.572.337 euros.

La finalización de las obras está prevista para finales de 2026. Sin embargo, las obras llevan paradas desde diciembre de 2025. Desde el Ayuntamiento de Ibiza explicaron que “los resultados de los controles de calidad del hormigón no están dando los valores que mínimamente han de dar”. Otras fuentes apuntan a un problema en el fraguado del hormigón, una fase muy delicada de la construcción, que podría acarrear riesgo de derrumbe. Desde el Ayuntamiento aseguran que se encuentran en una fase de control y toma de decisiones acerca de cómo proseguir las obras, y que “en un par de días estará solucionado y se volverán a retomar los trabajos”.

Cartel informativo del proyecto / Jerónimo Marín

La concejala de Obras de Ibiza, Blanca Hernández, añadió que para el Consistorio “es importante poder seguir acometiendo las obras en condiciones de seguridad y poder cumplir con los plazos”.

El equipo de gobierno de Vila insiste en que el servicio de centro de baja exigencia se está prestando desde 2022 en sa Joveria, y que las personas vulnerables también cuentan con la Zona de Primera Acogida (ZPA) y el Servicio de Acogida Municipal (SAM). Además, declararon que les sorprende "que quienes no dieron pasos en años, ahora intenten señalar a quienes sí impulsan soluciones reales”, en referencia a sus opositores.

"No se ha informado ni a la oposición ni a la ciudadanía"

Por su parte, los socialistas de Ibiza convocaron a los medios para denunciar esta situación de parálisis: “Hace prácticamente medio año que esta instalación tan necesaria está paralizada por deficiencias en la construcción y nos hemos encontrado no solo con que no se ha informado ni a la oposición ni a la ciudadanía, sino también con que, tratándose de un centro tan demandado y en el que tanto han trabajado los gobiernos progresistas, vemos esta desidia por parte del Partido Popular, una vez más, al dejarlo en un segundo plano y no tener interés por esta instalación”, declaró La portavoz del PSOE en el Consell, Elena López.

Los socialistas de Ibiza debaten acerca del proyecto frente al centro de baja exigencia / Jerónimo Marín

“Están más preocupados por defenderse en los juzgados, en el caso de Vicent Marí, y su pisito de vivienda protegida en Can Misses, en el caso de Triguero, y han dejado de hacer su trabajo”, sentenció la socialista este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación.