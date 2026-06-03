Noche tropical en todos los municipios de Ibiza y en Formentera

Todos los municipios de Ibiza y Formentera han vivido una noche tropical, según los datos de temperaturas mínimas registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante esta madrugada. Se considera noche tropical aquella en la que la temperatura mínima no baja de los 20 grados.

En Ibiza, ningún municipio ha bajado de los 21 grados. Sant Joan y Sant Antoni han registrado una mínima de 21 grados, mientras que el aeropuerto de Ibiza y Vila han alcanzado los 22 grados.

En Formentera, la mínima también se ha situado en 22 grados, según los datos difundidos por la Aemet, la tercera noche tropical de este año.

El calor también se dejó sentir durante el día anterior, con máximas de hasta 35,5 grados en Sant Joan, la temperatura más alta del año. Sant Antoni y Vila alcanzaron los 32 grados, mientras que Formentera registró 28 y el aeropuerto de Ibiza, 27.

Alerta amarilla

Además, la Aemet ha activado para Ibiza y Formentera un aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 4 y las 9.59 horas del viernes 5 de junio. La probabilidad se sitúa entre el 40% y el 70%, con previsión de viento del nordeste con intervalos de 40 a 50 kilómetros por hora, fuerza 6, y olas de hasta dos metros.

“El calor puede ser mortal”

Por otra parte, el Govern balear ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación ante las altas temperaturas y las posibles olas de calor que pueden afectar este verano a Ibiza y Formentera y al resto del archipiélago. La iniciativa llega con un mensaje contundente: “El calor puede ser mortal, la prevención es vital”.