Nace el hijo de Lola Orella y el artista de Ibiza Cosme Daniel: Rosario Flores, la abuela, lo anuncia en las redes

Después de un embarazo marcado por el hermetismo más absoluto, Lola Orellana y el artista ibicenco Cosme Daniel, con el que mantiene una discreta relación desde hace varios años, han dado la bienvenida a su primer hijo.

Y este 2 de junio ha sido precisamente su madre, la abuela del retoño, Rosario Flores, la encargada de anunciar a través de sus redes sociales el nacimiento de su primer nieto con una tierna imagen de la diminuta mano del recién nacido y un escueto pero emotivo mensaje que refleja su felicidad ante la llegada del nuevo miembro de su familia.

“Ya soy abuela”, ha revelado. “La dicha más grande de mi vida. Estoy llena de felicidad y quería compartir con vosotros esta alegría tan especial. Agradecida con la vida y dando gracias al Señor por tanto”, ha expresado, sin entrar en detalles sobre si el bebé es niño o niña ni dar ninguna pista sobre su nombre respetando así los deseos de su hija Lola —fruto de su relación con Carlos Orellana— de mantenerse alejada del foco mediático que siempre ha rodeado al clan Flores.

Una gran noticia a la que no han tardado en reaccionar amigos y seguidores de Rosario como Marta Sánchez —“Gordita!!!!!! Qué alegría!!!!!! Olé olé olé! Felicidades”, ha comentado en la publicación de la artista—, Samantha Vallejo-Nágera —“Afortunada, planazo”—, India Martínez —“Muchas bendiciones”—, o Elsa Anka, “Bienvenida al Club más maravilloso del mundo. Felicidades”.

El nuevo miembro del clan Flores ha nacido en Andalucía, en un hospital público.