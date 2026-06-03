La Asociación Proyecto Juntos ha dado la bienvenida este martes en Ibiza a las familias participantes en la novena edición de ‘El Descanso del Guerrero’, una iniciativa solidaria que permite a nueve niños y niñas con enfermedades graves, patologías crónicas o en situación de cuidados paliativos, junto a sus familias, disfrutar de unos días de descanso, ilusión y convivencia en la isla.

El merecido descanso de los guerreros en Ibiza

El acto, celebrado en el hotel Vibra Riviera, en Cala de Bou, ha marcado el inicio oficial de un programa pensado para que estas familias puedan dejar atrás, durante unos días, los hospitales, los tratamientos y las rutinas médicas y vivir momentos de felicidad compartida en Ibiza.

El merecido descanso de los guerreros en Ibiza / Vicent Marí

La llegada de las familias ha estado acompañada por un recibimiento cargado de emoción y sorpresas. Algunos de los superhéroes más queridos por los niños, como Batman, Spiderman y Capitán América, han descendido por la fachada del hotel para dar la bienvenida a los pequeños guerreros entre aplausos y música.

El merecido descanso de los guerreros en Ibiza / Vicent Marí

Con este arranque simbólico, la asociación ha querido convertir el inicio de la estancia en una experiencia inolvidable para los menores y sus familias, que durante los próximos cinco días participarán en un completo programa de actividades.

La iniciativa incluye excursiones marítimas, jornadas de playa, experiencias al aire libre y momentos de convivencia con el objetivo de transformar Ibiza en un espacio de respiro, desconexión y esperanza para quienes afrontan situaciones especialmente difíciles.

‘El Descanso del Guerrero’ se ha consolidado como una de las propuestas más emotivas de la Asociación Proyecto Juntos, al ofrecer a familias marcadas por la enfermedad la posibilidad de compartir tiempo de calidad, crear recuerdos y disfrutar de una pausa en medio de procesos médicos largos y complejos.

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La bienvenida también ha contado con la colaboración de Vibra Hotels, que se ha sumado a esta nueva edición de una iniciativa que, bajo el lema ‘Porque hay historias que merecen ser contadas. Y momentos que merecen ser vividos’, vuelve a poner el foco en la fuerza, la alegría y la capacidad de resistencia de estos pequeños guerreros y sus familias.