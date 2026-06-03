Mayo se despide con calor de verano y lluvia de más: Ibiza fue cálida y Formentera, muy húmeda

Mayo dejó en Ibiza y Formentera una sensación bastante reconocible para quienes viven pendientes del cielo: días con aire ya casi veraniego, noches que empezaban a pedir ventana abierta y, de vez en cuando, chaparrones con ganas de hacerse notar. Según el avance climatológico mensual de Aemet, el mes fue cálido en Ibiza y muy cálido en Formentera, con una temperatura media de 19,1 grados en la mayor de las Pitiusas y de 19,8 grados en la menor, en ambos casos con una anomalía positiva de 0,8 grados respecto a lo habitual. De hecho, este martes se superaron los 35 grados en la isla.

El mes, sin embargo, no fue uniforme. Aemet destaca una primera quincena distinta de la segunda: a mediados de mayo todavía se dejaron notar temperaturas bajas, pero el tramo final cambió el guion y trajo un episodio cálido que empujó los termómetros hacia registros más propios de la antesala del verano. En Ibiza, la máxima mensual se alcanzó el día 29 en Sant Antoni, con 34,2 grados. En Formentera, el pico fue de 28,5 grados el día 27.

También hubo madrugadas frescas, aunque el recuerdo que probablemente ha quedado sea el del calor de los últimos días. La mínima más baja de Ibiza fue de 6,6 grados en Sant Joan el día 17, mientras que en Formentera el termómetro bajó hasta los 10 grados el día 16. En el otro extremo, la mínima más alta en Ibiza fue de 17,4 grados en Vila el día 1, y en Formentera de 18,7 grados el día 31.

Baleares seco, pero las Pitiusas lluviosas

Donde las Pitiusas se salieron especialmente del guion fue en la lluvia. En el conjunto de Baleares, mayo fue ligeramente seco, con 24,9 litros por metro cuadrado de media frente a los 33,6 habituales. Pero Ibiza y Formentera jugaron otra partida. En Ibiza se recogieron 46,4 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 31, es decir, un 50% por encima de la media. El punto más lluvioso fue el aeropuerto de Ibiza, con 57,6 litros por metro cuadrado.

Formentera, directamente, firmó un mayo muy húmedo: 56,8 litros por metro cuadrado, un 214% por encima del valor normal. Dicho de otra manera, llovió más del doble de lo que suele llover en mayo. Además, la isla registró dos días de niebla —cuando lo normal es que no haya ninguno—, tres días de tormenta y un día de lluvia acompañada de barro.

La tabla por estaciones confirma ese contraste pitiuso. Sant Joan aparece como muy cálido y muy húmedo, con una precipitación equivalente al 167% de lo normal; Sant Antoni, también muy cálido y muy húmedo, alcanzó el 213%; Ibiza fue cálida y húmeda, con el 168%, y el aeropuerto de Ibiza, aunque más moderado en temperatura, figura como cálido y húmedo. Formentera destaca con carácter muy cálido y muy húmedo y un porcentaje de precipitación del 314% respecto a los valores normales.

Un mayo poco ventoso en las islas

El viento, en cambio, no quiso robar protagonismo. Mayo fue, en general, poco ventoso en Baleares. En el aeropuerto de Ibiza se registró un día de viento fuerte, cuando lo normal es que haya dos. Las rachas más intensas del mes en el archipiélago se localizaron fuera de las Pitiusas, con 80 kilómetros por hora en Alfàbia y Cabrera el día 13.

En el balance interanual, de junio de 2025 a mayo de 2026, Ibiza y Formentera también aparecen por encima de la normalidad pluviométrica: las Pitiusas acumulan un 120% de la precipitación habitual, frente al 103% del conjunto de Baleares.

Así que mayo dejó una fotografía bastante clara: calor por encima de lo normal, especialmente visible en la recta final del mes, y una lluvia generosa en Ibiza y muy generosa en Formentera. Un mes de esos que obliga a llevar gafas de sol, pero sin fiarse demasiado de las nubes.