Que la temporada turística haya comenzado sin ningún tipo de protección para la Posidonia oceanica, al no haberse instalado las boyas ecológicas después de meses de retrasos. Los campos de boyas tendrían que haber entrado en funcionamiento este 1 de junio, pero de momento se ha retrasado hasta el día 11, aunque no está nada claro que vayan a estar operativos para esa fecha.

Llama la atención

Que solo en el mes de mayo Formentera haya recibido a 35 menores no acompañados, 17 de ellos en las pateras llegadas en el último fin de semana a sus costas. El Consell de Formentera ha vuelto a denunciar la situación en la que se encuentra, teniendo que hacerse cargo sin ayuda de ninguna otra institución del cuidado de todos estos menores. Sus servicios están completamente desbordados.

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La denuncia de los estudiantes de Ibiza que se enfrentan desde ayer a la Prueba de Acceso a la Universidad, sobre los ruidos que han tenido que soportar en los últimos días de estudio en la biblioteca de Can Ventosa por el inicio de las obras de ampliación del edificio. El Ayuntamiento de Ibiza ha señalado que no ha recibido ninguna queja, pero este diario pudo comprobar el ruido en la sala de estudio.