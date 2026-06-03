Ibiza suma un 4,7% más de plazas aéreas en junio y la llegada de turistas podría superar los 665.000 viajeros

Ibiza afronta el mes de junio con más conexiones aéreas, una demanda turística al alza y precios hoteleros estables. Así lo refleja el último informe del Sistema d'Intel·ligència Turística d'Eivissa (SITIbiza), que sitúa la isla en una posición favorable para el arranque de la temporada alta.

Las aerolíneas han programado para junio 710.690 plazas, un 4,69% más que hace un año. La oferta aumenta tanto en el mercado nacional como en el internacional y alcanza un total de 4.067 vuelos, frente a los 3.983 de junio de 2025.

El tráfico internacional continúa como principal motor de la conectividad de la isla. De las plazas previstas para este mes, 459.170 corresponden a rutas internacionales, mientras que 251.520 pertenecen al mercado nacional.

Entre los mercados europeos destacan los incrementos de capacidad desde Bélgica (+22,6%), Portugal (+14,5%), Italia (+11,4%) y Suiza (+6,5%). El Reino Unido, principal mercado emisor para la isla, también mantiene una evolución positiva con un aumento del 3%. Por el contrario, Alemania, Austria y Países Bajos registran ligeros descensos en el número de vuelos programados respecto al año pasado.

La demanda apunta a un nuevo crecimiento

Las previsiones iniciales del SIT estiman la llegada de 630.396 pasajeros durante junio. Sin embargo, el organismo considera que la cifra final podría ser superior, según el precedente de 2025 que respalda esta posibilidad.

El pasado junio los vuelos alcanzaron una ocupación real del 93,6%, por encima de las estimaciones iniciales. Si este nivel se repite este año, Ibiza podría cerrar el mes con cerca de 665.000 viajeros, alrededor de 30.000 más que en junio de 2025.

El informe destaca que la demanda mantiene capacidad suficiente para absorber el aumento de la oferta aérea y señala que las reservas de última hora volverán a desempeñar un papel clave en el resultado final de la temporada.

Precios hoteleros sin grandes cambios

En el ámbito hotelero, junio se presenta con estabilidad, aunque los mayores ajustes se concentran en los establecimientos de una y dos estrellas, mientras que los hoteles de tres y cuatro estrellas mantienen una evolución prácticamente plana.

Los establecimientos de cinco estrellas muestran una mayor resistencia en precios y registran incrementos puntuales durante algunas semanas del mes. Para SITIbiza, esta evolución refleja una situación equilibrada que permite mantener la competitividad del destino sin comprometer los niveles de ocupación.

El interés por Ibiza sigue creciendo en los mercados internacionales

Los indicadores de demanda también muestran una tendencia positiva, las búsquedas aéreas hacia Ibiza alcanzan los 154,2 millones en los últimos doce meses, un 7,7% más que un año antes. Los mayores crecimientos corresponden a mercados de larga distancia como Canadá (+61%), Estados Unidos (+44,2%) y Brasil (+25,9%), aunque también destacan las subidas registradas en Bélgica (+20,8%) y Países Bajos (+20%).

El informe subraya que estos datos consolidan la proyección internacional de Ibiza y refuerzan la presencia de mercados con un perfil de gasto turístico más elevado. Además, los precios de los billetes aéreos permanecen por encima de los registrados en 2025, un factor que evidencia la fortaleza de la demanda hacia la isla.

Junio arranca con buenas perspectivas

SITIbiza concluye que junio se presenta como un mes de consolidación para el destino. El aumento moderado de la capacidad aérea, la fortaleza de la demanda internacional, la estabilidad de los precios hoteleros y el crecimiento del interés por la isla dibujan un escenario positivo para el sector turístico.

Las previsiones apuntan a una buena ocupación y a una evolución favorable del gasto turístico y de la rentabilidad empresarial, dentro de una dinámica de crecimiento más contenida que la registrada en años anteriores.