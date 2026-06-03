Herido un motorista tras ser arrollado por un coche en Ibiza

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico al ser arrollado por un todoterreno en la carretera de ses Salines, a la altura del núcleo de Sant Francesc, cerca de las 19 horas de este miércoles.

Un autobús que circulaba a la cabeza de una fila de coches ha frenado de forma súbita, lo que ha provocado que el resto de vehículos redujeran la velocidad. La moto consiguió frenar a tiempo, pero el coche que circulaba justo detrás no se detuvo por un despiste del conductor y terminó arrollándola.

Como consecuencia del impacto, fue necesaria la intervención de una ambulancia del SAMU061 y de la Policía Local, que acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados y regular el tráfico.

El motorista ha sido trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Vila para realizarle las pruebas necesarias para determinar su estado.