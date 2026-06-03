Accidentes de tráfico
Herido un motorista tras ser arrollado por un coche en Ibiza
El conductor del vehículo no fue capaz de frenar a tiempo y embistió por detrás a la motocicleta
Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico al ser arrollado por un todoterreno en la carretera de ses Salines, a la altura del núcleo de Sant Francesc, cerca de las 19 horas de este miércoles.
Un autobús que circulaba a la cabeza de una fila de coches ha frenado de forma súbita, lo que ha provocado que el resto de vehículos redujeran la velocidad. La moto consiguió frenar a tiempo, pero el coche que circulaba justo detrás no se detuvo por un despiste del conductor y terminó arrollándola.
Como consecuencia del impacto, fue necesaria la intervención de una ambulancia del SAMU061 y de la Policía Local, que acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados y regular el tráfico.
El motorista ha sido trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Vila para realizarle las pruebas necesarias para determinar su estado.
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