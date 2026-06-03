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Accidentes de tráfico

Herido un motorista tras ser arrollado por un coche en Ibiza

El conductor del vehículo no fue capaz de frenar a tiempo y embistió por detrás a la motocicleta

El estado en el que ha quedado la motocicleta arrollada por el coche en Sant Francesc.

El estado en el que ha quedado la motocicleta arrollada por el coche en Sant Francesc. / DI

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico al ser arrollado por un todoterreno en la carretera de ses Salines, a la altura del núcleo de Sant Francesc, cerca de las 19 horas de este miércoles.

Un autobús que circulaba a la cabeza de una fila de coches ha frenado de forma súbita, lo que ha provocado que el resto de vehículos redujeran la velocidad. La moto consiguió frenar a tiempo, pero el coche que circulaba justo detrás no se detuvo por un despiste del conductor y terminó arrollándola.

Como consecuencia del impacto, fue necesaria la intervención de una ambulancia del SAMU061 y de la Policía Local, que acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados y regular el tráfico.

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El motorista ha sido trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Vila para realizarle las pruebas necesarias para determinar su estado.

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