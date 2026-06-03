Sucesos
Hallan a un hombre muerto en un barco atracado en el puerto de Ibiza
El cuerpo se encontraba en un lugar muy estrecho de la embarcación de donde los bomberos tuvieron que extraerlo
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Ibiza
Los Bomberos de Ibiza sacaron este martes a las 13 horas el cuerpo de un hombre hallado sin vida del interior de un barco atracado en el puerto de Ibiza. El fallecido se encontraba en una zona muy estrecha de la embarcación, según detallan desde el Parque Insular.
Los efectivos que hasta allí se desplazaron extrayeron el cadáver ayudados de una instalación de cuerdas y una camilla, según han relatado desde el Parque Insular.
Por el momento no han trascendido las causas de la muerte ni más detalles del suceso.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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