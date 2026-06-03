Tortugas de vuelta al mar de Ibiza después de un año de cuidados

"Dejadlas a la sombra", un técnico da indicaciones a los porteadores de las protagonistas de la tarde en la playa de es Cavallet: 32 tortugas marinas (Caretta caretta) que los responsables del programa Head Starting soltarán en el mar. Los animales ya aletean dentro de sus cajas de plástico, que los operarios han dejado en la arena bajo una pérgola. Las condiciones de sus últimos momentos en tierra firme se cuidan hasta el mínimo detalle, ya que todas llevan dentro un pequeño trapo mojado para conservar la humedad y que los reptiles estén más cómodos.

El proyecto coordinado por el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib) se hizo cargo de estos ejemplares hace casi un año. Así, el 7 de agosto recibió el aviso de la presencia de una puesta de tortugas marinas en esa misma playa y retiró los 85 huevos para "aumentar la probabilidad de que el animal pueda desarrollarse y llegar a ser adulto", en palabras del gerente de la institución, Miquel Puig.

El programa Head Starting

El coordinador explica que esa es la función de la iniciativa Head Starting, que implica repartir las crías en distintos centros de la Península durante un período de ocho a diez meses hasta devolverlas al mar. La preservación de esta especie protegida agradece esta intervención, ya que "la mortalidad natural que tendrían" las crías queda eliminada, indica. El conseller balear de Medio Natural, Joan Simonet, da un dato esperanzador sobre este proyecto: "Cuando vuelven al mar, la capacidad de supervivencia se multiplica casi por cien respecto a si las soltamos en el momento en el que nacen".

El viento que sopla en la playa alivia la sensación de calor, pero levanta olas que no son un problema para la entrada en el agua de los animales. A pesar de que se hayan criado en cautividad, Puig asegura que están "perfectamente adaptadas al medio natural aunque nunca hayan visto el mar".

Algunos operarios se dirigen a las cajas para sacar a los ejemplares. Para entonces, es Cavallet está totalmente vacío a excepción del pequeño espacio vallado en el que se arremolinan personas que pasaban una tarde de baño y otras que habían ido expresamente a ver las tortugas. Sergio Fons ha llegado con su mujer, su hijo y un amigo del pequeño. Todos están "ilusionados porque es algo que no se ve muy a menudo".

Kurt Bloomy es un belga que vive en Ibiza y se ha desplazado hasta la playa con su mujer y su hijo. Afirma que ya tiene experiencia con estos reptiles, ya que participó en un trabajo de preservación "hace 25 años en Costa Rica". "Es un animal precioso y lo tenemos que proteger, pero la gente no lo ve así", lamenta.

El instintivo camino hacia el mar

En el momento culminante de la tarde, los representantes políticos y los responsables de Head Starting dejan a las tortugas sobre la arena, a poca distancia de la orilla. Los ejemplares mueven las aletas con todas sus fuerzas para alcanzar el mar. Las olas devuelven un poco más atrás a las que llegan primero, pero no se rinden y siguen su camino hacia el agua. La corriente termina por jugar a favor de los animales y el agua que se retira arrastra a los animales hacia su nuevo hábitat.

Simonet señala que las tortugas marinas no habían nidificado en Balears tradicionalmente, pero que la tendencia apunta a que desoven en el archipiélago con cada vez más frecuencia, por lo que agradece iniciativas como la del Cofib. Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, alerta a la población sobre qué hacer si se encuentra con huevos de esta especie: "Lo más importante es no tocar nada, no hacer nada y llamar al 112".